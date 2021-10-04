Представники провладної фракції партії "Слуга народу" вчинили демарш під час засідання погоджувальної ради, коли п'ятий президент Петро Порошенко у своєму виступі згадав масштабне розслідування Pandora Papers, в якому, зокрема, фігурують нинішній очільник держави Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляють #Букви.

Так, на початку свого виступу Петро Порошенко згадав, що владі варто попіклуватися про субсидії для українців. А далі п’ятий президент згадав про міжнародні фінансові злочини Зеленського та олігарха Коломойського.

“Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським”, – зазначив Петро Порошенко.

Після цих слів “слуги”, які були присутні у залі почали підніматися зі своїх місць, перебивати Порошенка, щось викрикувати.

П’ятий президент запропонував усім, хто ще не бачив, “просто подивитися газети Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle”.

“Мова йде про те, що спільно з Коломойським 40 млн доларів були вкрадені. Це не розслідувалося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане із СБУ, яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах; з іншими 100% своїми керівниками правоохоронних органів”.

"Слуги" пішли з погоджувальної ради, як тільки Порошенко згадав розслідування афер Зеленського і Коломойського Якось невдобно вийшло…https://t.co/atKpT1BZsM#PandoraPapers pic.twitter.com/yd6IOv3fA0 — Букви (@Bykvu) October 4, 2021

Нагадаємо, що низка світових ЗМІ 3 жовтня опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers. Загалом у проєкті взяли участь понад 600 журналістів зі 117 країн світу.