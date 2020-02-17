Про це він заявив під час погоджувальної ради в парламенті, повідомляє кореспондент #Букв.
“У нас стали звучати образи в сторону військовослужбовців. І це роблять люди, які пов’язані з колишнім верховним головнокомандувачем. Це є неприйнятним. І у нас є така пропозиція до обговорення: посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців. Зрозуміло, що ця відповідальність і так є, і так працює. Але що стосується військовослужбовців, які нас захищають, ніхто не має права їх ображати не залежно від статусу”, – сказав Корнієнко.
На відео з 20-ї хвилини
У соцмережах колишній радник міністра оборони, волонтер Юрій Бірюков назвав бійців Збройних сил України, які голосували на виборах за Володимира Зеленського, “виродками”.
Такі емоції у Бірюкова викликали слова Зеленського “розглянути ідею спільного патрулювання силами ЗСУ, ОБСЄ і сепаратистами”.
Сьогодні Бірюков написав пост, в якому вибачився за свої слова на адресу військових.
- Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що патрулювання російсько-українського кордону України повинна обговорювати з терористами “ДНР/ЛНР”.
- Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі і в Криму восени 2020 року.