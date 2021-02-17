Відповідна переписка в чаті фракції “слуг” потрапила в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Вона відбувалася невдовзі після того, як у Верховної Ради не вистачило голосів, щоб відсторонити народного депутата Сергія Рудика (група “За майбутнє”) від п’яти засідань за сексистські висловлювання на адресу жінок-депутаток.

“Пропоную прийняти парламентський кодекс поведінки та ввічливості – такий є в британському парламенті”, – написала в чаті нардеп від “СН” Вікторія Подгорна.

Її ідею підтримала депутатка Марія Мезенцева.

А нардеп-“слуга” Сергій Швець зауважив, що загалом таку ідею про кодекс підтримує, проте не розуміє, “що це дасть в плані дисципліни та відповідальності, коли більшість парламенту не підтримує мінімального покарання для печерного жлоба” (мається на увазі ситуація з Рудиком).

Швець додав, що “чимало таких і в нашій фракції”.

Крім того, він обурився, що не всі “слуги” підтримали відсторонення Рудика, адже йшлося “про публічну образу нашої соратниці” (Мар’яни Безуглої, – ред.)

“Як це так, не захищати своїх? А як за спину когось іншого обматюкають, принизять, то теж вмиємося?” – запитав він у колег.

Варто зазначити, що за відсторонення Рудика сьогодні проголосували 169 “слуг народу”, утрималися – 15, не голосували – 17, а нардеп-“слуга” Ольга Савченко висловилася проти.

Наразі невідомо, чи відбувається вже розробка такого “кодексу поведінки та ввічливості”.

Що відомо про ситуацію з Рудиком

Підставою для розгляду відсторонення Сергія Рудика від засідань були висловлювання нардепа на адресу депутата Мар’яни Безуглої та депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко. Вони прозвучали на засіданні ВР 28 січня.

Коментуючи виступ депутатки від “Слуги народу” Безуглої про законопроєкт щодо реформи СБУ, Рудик назвав її “дівчинкою, якій 32 роки”.

“Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, яка працювала в системі охорони здоров’я та ні дня, сподіваюсь, не працювала в цій структурі, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів, які можуть багато чого змінити. Враховуючи, що ми – воююча країна. Вони хочуть на 6 тисяч людей скоротити СБУшників наступного року і ще до десяти через два. Це країна, яка веде війну. Що вони курять?”, – заявив тоді Рудик із трибуни.

Нардеп також порівняв виступ Безуглої з виступами нардепки VIII скликання Ірини Сисоєнко (заявивши, що вона “дупля не різала в медицині”).

На початку лютого депутати з трибуни ВР вимагали, аби Рудик вибачився перед Безуглою. У відповідь Рудик заявив, що мав на увазі професіоналізм і не вважає свої слова образою.