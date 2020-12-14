Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ввечері понеділка “слуги” зібралися на нараду у конференц-центр “Парковий”. В засіданні фракції брав участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
В центрі уваги депутатів був широкий перелік законопроєктів. Це і питання відновлення повноважень НАЗК після гучного рішення КСУ, і створення Бюро економічної безпеки (замість податкової), і, найголовніше, проєкт державного бюджету, який традиційно викликає жваве обговорення.
Ще під час зібрання до журналістів виходив нардеп Олександр Качура. Він повідомив, що під час обговорення проєкт держбюджету депутати та очільник уряду не дійшли згоди. Одним з гострих питань було фінансування медицини.
“Що можна казати про медицину? Просто медичний колапс! Треба зараз всі наші зусилля направляти на медицину, це найголовніший наш пріоритет. І саме про це ми говорили з прем’єр-міністром. На жаль не по всім питанням ми змогли дійти до якоїсь точки зору однозначної, на що саме треба на певну цифру збільшити фінансування з бюджету. Але прем’єр-міністр почув, що є народні депутати, які розуміють відповідальність і розуміють, що медицина має бути профінансована”, — сказав нардеп.
Слідом до журналістів вийшов голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він заявив, що депутати до згоди таки дійшли, однак проєктом бюджету незадоволені.
“Я думаю, що підтримка бюджету буде. Це, власне кажучи, нелегке для деяких наших колег рішення. І для освітнього комітету, і для медичного комітету. Але ми розуміємо, що бюджет поганий, але його все одно треба підтримати”, — сказав він.
Примітно, що голова партії Олександр Корнієнко не був так само переконаний у тому, що проєкт бюджету все ж підтримають.
“Дочекаємося фінального варіанту бюджетного комітету і тоді вже будемо розуміти, яка є підтримка”, — сказав він.
Щодо заяв Качури, Корнієнко зазначив, що це особиста думка депутата. Сам очільник партії каже, що “побачив більше оптимізму” серед колег і сам готовий підтримати бюджет.
- Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, тепер законопроєкт передали до Верховної Ради.
- Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету, запропонованому до другого читання, передбачає збільшення видатків на апарати Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ, а також на Офіс генпрокурора.
- Крім цього, в оновленому проєкті бюджету на НСЗУ передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо, аби покрити певні важливі статті витрат. Йдеться про вакцинацію, доплати та збільшення зарплат лікарям, оплату лікування хворих на коронавірус тощо.
- Видатки на МОЗ становлять в оновленому проєкті бюджету становлять 159 млрд гривень (це на 4 млрд більше, ніж пропонували для першого читання). Очільник міністерства Максим Стапанов заявляв, що вимагатиме майже вдвічі більше коштів.
- Утім, 9 грудня підкомітет комітету з питань бюджету підтримав наданий урядом проєкт державного бюджету на наступний рік. Змін щодо фінансування медицини не було.
- Також 14 грудня проєкт державного бюджету розглядає бюджетний комітет.