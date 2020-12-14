Сьогодні фракція "Слуги народу" збиралася для обговорення переліку нагальних питань. Серед них — проєкт бюджету на наступний рік. Одностайної думки щодо того, чи буде законопроєкт підтримано, депутати все ще не мають.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ввечері понеділка “слуги” зібралися на нараду у конференц-центр “Парковий”. В засіданні фракції брав участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В центрі уваги депутатів був широкий перелік законопроєктів. Це і питання відновлення повноважень НАЗК після гучного рішення КСУ, і створення Бюро економічної безпеки (замість податкової), і, найголовніше, проєкт державного бюджету, який традиційно викликає жваве обговорення.

Ще під час зібрання до журналістів виходив нардеп Олександр Качура. Він повідомив, що під час обговорення проєкт держбюджету депутати та очільник уряду не дійшли згоди. Одним з гострих питань було фінансування медицини.

“Що можна казати про медицину? Просто медичний колапс! Треба зараз всі наші зусилля направляти на медицину, це найголовніший наш пріоритет. І саме про це ми говорили з прем’єр-міністром. На жаль не по всім питанням ми змогли дійти до якоїсь точки зору однозначної, на що саме треба на певну цифру збільшити фінансування з бюджету. Але прем’єр-міністр почув, що є народні депутати, які розуміють відповідальність і розуміють, що медицина має бути профінансована”, — сказав нардеп.

Слідом до журналістів вийшов голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він заявив, що депутати до згоди таки дійшли, однак проєктом бюджету незадоволені.

“Я думаю, що підтримка бюджету буде. Це, власне кажучи, нелегке для деяких наших колег рішення. І для освітнього комітету, і для медичного комітету. Але ми розуміємо, що бюджет поганий, але його все одно треба підтримати”, — сказав він.

Примітно, що голова партії Олександр Корнієнко не був так само переконаний у тому, що проєкт бюджету все ж підтримають.

“Дочекаємося фінального варіанту бюджетного комітету і тоді вже будемо розуміти, яка є підтримка”, — сказав він.

Щодо заяв Качури, Корнієнко зазначив, що це особиста думка депутата. Сам очільник партії каже, що “побачив більше оптимізму” серед колег і сам готовий підтримати бюджет.