«Слуги» вирушили на Франківщину протестувати за Вірастюка. Що відбувається на 87-му окрузі?

Близько двох десятків нардепів від "Слуги народу" вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з "За майбутнє" натомість влаштували контракцію. Окружна виборча комісія, робота якої була заблокована два дні, здається, відновила підрахунок голосів.

Детальніше про це розповідають #Букви.

Як відомо, 28 березня на 87-му окрузі (Івано-Франківщина) відбулися довибори у Верховну Раду, які призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

ЦВК опрацювала 67,5% протоколів. За наявними результатами, лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,3%). Далі йдуть кандидат від “Свободи” Руслан Кошулинський (28,88%) та кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко (28,73%).

“Слуги народу” вирушили на Прикарпаття

У середу, 31 березня, близько двох десятків народних депутатів вирушили на Івано-Франківщину з метою “з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі”.

Причиною стало те, що робота виборчої комісії округу зупинила підрахунок голосів, а її голова зник.

Ініціативу підтримали Микола Тищенко, Роксолана Підласа, Святослав Юраш, Юрій Камельчук та інші.

Після прибуття на Франківщину, депутати зустрілися з мером Надвірної та ексдепутатом фракції Зиновієм Андрійовичем, з яким також обговорили перебіг кампанії. Про це сповістила пресслужба партії.

Нагадаємо, Андрійович брав участь у нараді з президентом Володимиром Зеленським, де також був присутній кандидат від партії Вірастюк. Через цю нараду громадянська мережа ОПОРА звинуватила Офіс президента у зловживанні адмінресурсами.

Акція за Вірастюка

Близько 14-ї години від будівлею окружної виборчої комісії (ОВК) депутати розпочали акцію на підтримку Вірастюка.

Два десятки нардепів та невідомі особи з плакатами скандували “Вірастюк”. Натомість опоненти влаштували контракцію на підтримку Шевченка і скандували його ім’я.

Протестувальники намагалися перекричати один одного. Це можна побачити, зокрема, на опублікованому пресслужбою партії відео з виступом Вірастюка, який сповістив про готовність до перерахунку голосів під вигуки опонентів.

Також “слуга” Юраш, оточений особами з плакатами на підтримку Вірастюка, під крики “Ганьба!” від опонентів, що підтримують Шевченка, закликав їх сховати свої надруковані плакати.

Депутат у своєму виступі наголошував, що протестувальники за Вірастюка намалювали плакати самі, “на колінці”, і звинуватив опонентів у тому, що вони прийшли з надрукованими заздалегідь.

Як депутати роботу ОВК відновлювали

На трансляції руху “Чесно” можна побачити, що поки під стінами ОВК тривала багатогодинні акції на підтримку Вірастюка та Шевченка, кільком нардепам вдалося потрапити всередину.

Там комісія і депутати намагалися з’ясувати, коли повернуться до роботи представники під “Слуги народу”, які, за словами членів ОВК, “третю добу не з’являються”. Також обговорювали інші зміни у складі комісії.

Вийшовши з ОВК “слуга” Тищенко заявив, що не з’являються представники не “Слуги народу”, а “Європейської Солідарності”, яка, нагадаємо, зняла свого кандидата.

Тим часом “Чесно” проінформував про заміну членів ОВК від партії “Голос” та обрання нового голови комісії, який оголосив перерву у засіданні, відмовившись коментувати, скільки часу вона триватиме.

За підсумками цих подій політсила сповістила, що “домоглася продовження підрахунку голосів”