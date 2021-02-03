Нардепи від "Слуги народу" влаштували суперечку в чаті через тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками".

Переписку “слуг” вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, нардепи від “СН” побачили в Мережі відповідний тендер від 1 лютого. Дані по ньому оприлюднені на порталі Dozorro та майданчику електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Тендер називається: “Послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році”. Очікувана вартість заявлена на рівні понад 10,24 млн гривень.

Замовником тендеру є державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 5 березня 2021 року. Сам аукціон запланований на початок квітня.

У документації до тендеру вказано, що дослідження проводитиметься в рамках проєкту з “підтримки системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій МОЗ”. Терміни проведення дослідження: 1 червня – 15 листопада 2021 року.

“Біоповедінкове дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками – це дослідження, яке забезпечить отримання даних для оцінки тенденцій поширеності ВІЛ та інших інфекцій серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, оцінки чисельності цієї групи, а також охоплення її профілактичними послугами. Біоповедінкове дослідження проводиться серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а саме серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками віком з 14 років”, – сказано в документації до тендеру.

Вказаний тендер викликав жваву суперечку серед “слуг народу”.

Зокрема, дехто зі “слуг” під час дискусії зазначав, що “ВІЛ уже 20 років як перестав бути хворобою, пов’язаною із гомосексуалізмом”.

У відповідь на це нардеп Микита Потураєв написав, що “вивчати групи ризику потрібно все одно”, оскільки це роблять “всі країни, які досягли навіть більших успіхів у боротьбі з цією епідемією”: