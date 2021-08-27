Про це Ганущин розповів на своїй сторінці в Facebook.
23 серпня відбулася вже 38-ма поїздка на Луганщину в рамках ініціативи “Львівський гай”.
Перша поїздка відбулася листопаді 2020 року. “Львівський гай” була першою масштабною громадською ініціативою відновлення лісів на Луганщині.
Колишній голова Львівської облради Олександр Ганущин виступив одним з ініціаторів. Він досі бере участь в організації поїздок та висаджуванні дерев. Цю діяльність він активно висвітлює в соцмережах.
Під час останньої поїздки до участі запросили всіх охочих. Крім мешканців Станиці Луганської та львівських волонтерів участь взяли місцеві представники політсили “Слуга народу”.
Згодом на сторінці “Слуга народу — Луганщина” розмістили допис, у якому зробили акцент на участі в заході одного депутата Сєвєродонецької районної ради від політичної партії “Слуга Народу” Володимира Прокопенка. Фото розмістили з партійною символікою.
Ганущин, який потрапив на фото з партійним логотипом, попросив прибрати символіку політсили.
Утім замість цього в Telegram-каналі було видалено допис зі світлинами, а допис на Facebook оновили, додавши відредаговане фото з партійним логотипом, на якому немає самого Ганущина — його прибрали за допомогою фоторедактора.
Ось який вигляд мало оригінальне зображення та який має змінене:
Відповідні зміни відбиті у вкладці “Історія змін” допису:
- 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ Володимира Зеленського від 7 червня, яким передбачено створення Кабміном цільової програми “Масштабне залісення України”. Оголошуючи про підписання відповідного указу в червні, Зеленський зазначив, що влада поставила за мету висадити 1 млрд дерев у найближчі 3 роки.
- В РНБО вважають, що всі громади мають долучитися до реалізації цього плану Зеленського.