На сторінці "Слуга народу — Луганщина" розмістили відредаговане фото з висаджування дерев на Донбасі. Зі світлини за допомогою фоторедактора прибрали ініціатора події — колишнього голову Львівської облради Олександра Ганущина.

Про це Ганущин розповів на своїй сторінці в Facebook.

23 серпня відбулася вже 38-ма поїздка на Луганщину в рамках ініціативи “Львівський гай”.

Перша поїздка відбулася листопаді 2020 року. “Львівський гай” була першою масштабною громадською ініціативою відновлення лісів на Луганщині.

Колишній голова Львівської облради Олександр Ганущин виступив одним з ініціаторів. Він досі бере участь в організації поїздок та висаджуванні дерев. Цю діяльність він активно висвітлює в соцмережах.

Під час останньої поїздки до участі запросили всіх охочих. Крім мешканців Станиці Луганської та львівських волонтерів участь взяли місцеві представники політсили “Слуга народу”.

Згодом на сторінці “Слуга народу — Луганщина” розмістили допис, у якому зробили акцент на участі в заході одного депутата Сєвєродонецької районної ради від політичної партії “Слуга Народу” Володимира Прокопенка. Фото розмістили з партійною символікою.

Ганущин, який потрапив на фото з партійним логотипом, попросив прибрати символіку політсили.

Утім замість цього в Telegram-каналі було видалено допис зі світлинами, а допис на Facebook оновили, додавши відредаговане фото з партійним логотипом, на якому немає самого Ганущина — його прибрали за допомогою фоторедактора.

Ось який вигляд мало оригінальне зображення та який має змінене:

Відповідні зміни відбиті у вкладці “Історія змін” допису: