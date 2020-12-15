Ввечері вівторка фракція "Слуги народу" заслухала 4 кандидатів на посади в Кабінеті Міністрів. Лише 1 з кандидатів не спричинив жвавих дискусій.

Про це за підсумками засідання повідомив голова партії “СН” Олександр Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, цього вечора “слуги” мали заслухати 5 можливих членів уряду. Це:

заступник голови “Нафтогазу” Юрій Вітренко , якого розглядають як кандидата на посаду першого віцепрем’єра;

, якого розглядають як кандидата на посаду першого віцепрем’єра; генерал-майор СБУ, кандидатка психологічних наук, контррозвідниця Юлія Лапутіна , пропонується на посаду голови Міністерства у справах ветеранів;

, пропонується на посаду голови Міністерства у справах ветеранів; голова Держгеокадастру Роман Лещенко , якого пропонують на посаду Мінагрополітики (міністерство планують відновити наступного року);

т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, призначення якого на посаду провалили раніше;

призначення якого на посаду провалили раніше; голова Державної служби геології та надр Роман Опімаха, можливий Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

Утім, заслухано було лише перших чотирьох претендентів. Кандидатуру Опімаха, за словами Корнієнка, розглядатимуть тоді, коли буде ухвалено остаточне рішення щодо чинного голови Міндовкілля — Романа Абрамовського. Поки з ним планують провести перемовини.

Наразі у фракції все ще немає розуміння того, чи є достатня кількість голосів для призначення цих кандидатів на посади.

“Ми зараз будемо проводити так звані сигнальні голосування ввечері, опитування в групах. На ранок будемо розуміти картину”, — сказав Корнієнко.

Дискусію серед депутатів фракції викликали усі кандидати окрім Лапутіної.

“Зрозуміло, що питання були і фахові, скажімо так. До пана Вітренка у першу чергу. Він дуже фахова людина, він дуже довго розлого відповідав. Завтра він буде в Україні і зможе на комітети після обіду. Як ви знаєте, є така процедура, що кандидати на міністра мають проходити комітети. Ну і інші міністри теж. Менше за все було питань до пані Лапутіної. Вона дійсно… Там знаєте, як один в депутатів сказав: “Дивишся біографію і питань не має”. Це перша в України генерал-жінка, бойовий генерал. Більше за все було обговорення… По пану Шкарлету багато було”, — сказав голова партії.

Лещенко на засіданні презентував своє бачення того, якими питаннями має опікуватися Мінагрополітики. З ним у депутатів теж, за словами Корнієнка, була фахова дискусія. Чи готові “слуги” голосувати за його призначення — теж незрозуміло.