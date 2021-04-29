Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, та обурилися, чому влада міста не заборонила його.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.

“За 10 днів ми будемо святкувати одне з найбільших свят в нашій історії – День перемоги. Ця перемога зі сльозами на очах, яка далася нашому народу мільйонними жертвами під час Другої світової війни. Це особисте свято для багатьох сімей… СС – це злочин, визнаний усім людством за своїм визначенням, усе, що пов’язане з СС – це злочин… Хочу подякувати всім присутнім і своїй фракції за незмінну позицію засудження нацизму, і ми обурені мовчанням київської міської влади, яка не засудила цю акцію і дала можливість її провести”, – сказав член фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев.

Він також закликав парламентарів ушанувати хвилиною мовчання пам’ять жертв нацизму.