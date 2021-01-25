У понеділок, 25 січня, фракція "Слуги народу" зібралася для обговорення ключових законопроєктів, призначення Юрія Вітренка та ситуації довкола Олександра Дубінського.

Про це повідомляють #Букви.

Засідання відбувається напередодні нового пленарного тижня. На ньому присутній президент Володимир Зеленський, який сьогодні святкує свій День народження.

За словами нардепів, на засіданні мають обговорити широке коло питань. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук анонсувала, що обговорюватимуть призначення Юрія Вітренка міністром енергетики (раніше парламент провалив його призначення, а уряд призначив його т.в.о. міністра).

Голова фінкомітету Данило Гетманцев анонсував обговорення законопроєктів про Бюро економічної безпеки, референдум та колекторів.

За словами Мар’яна Заблоцького, серед питань з розділу “Різне”, що розглядатимуть в кінці засідання, буде обговорення ситуації довкола Олександра Дубінського, якого внесли до санкційного списку США через сприяння діяльності нардепа Андрія Деркача щодо втручання у вибори президента.

З’являлася інформація про те, що фракція може проголосувати за виключення Дубінського з фракції через останні події, сам нардеп це спростовує.

Думки серед нардепів різні: хтось вважає, що санкції ввели, бо були причини, інші мають протилежну точку зору.

Крім цього, Заблоцький розповів, що Зеленського вітатимуть з Днем народження. Були чутки про те, що готують символічний подарунок, а також про те, що президент просив підтримати грошима лікарні на честь свята.

"Слуги" сьогодні зібралися на зліт. Будуть вітати пана президента, обговорювати законопроєкти, Олександра Дубінського та його виключення з фракції. pic.twitter.com/s1lIJiWZVK — Букви (@Bykvu) January 25, 2021