Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу”.

Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів.

Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення у сесійній залі Парламенту.

Нагадаємо, що народний депутат Євгеній Шевченко підтримав затримання у Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook нардеп виклав фото своєї нещодавньої зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком з підписом “Бацька вам не Янукович”.