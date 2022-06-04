Українські журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов повідомили, що народна обраниця від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла перебуває у Сєвєродонецьку, де бере участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів.

Про це повідомляють #Букви.

Першою про те, що нардепка Безугла знаходиться на передовій у Сєвєродонецьку повідомила у Facebook Яніна Соколова.

Журналістка опублікувала фото Безуглої у військовій формі та наголосила, що народна депутатка контролює військові операції у Сєвєродонецьку.

“Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як “людина згори”, написала Соколова.

Водночас журналістка зауважила, що незрозуміло, чому політикиня може впливати на справи, які не стосуються її “парафії”. Яніна Соколова також додала, що ніхто не розуміє, чому влада вирішила відправити у Сєвєродонецьк саме Безуглу, якщо в Україні є достатньо професійних командирів.

“Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті”, – додала вона.

Соколова знову наголосила, що фото Безуглої на передовій їй надіслали українські військові, які категорично проти, аби політики втручались у стратегічні для України та життя українців справи.

“Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу, будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь-агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються”, – резюмувала Соколова.

Підтвердив інформацію про те, що Мар’яна Безугла перебуває на передовій та керує військовими і журналіст Юрій Бутусов.

“Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вірогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки”, – зауважив журналіст.

Він додав, що підтвердити перебування “слуги” Безуглої на передовій можуть чимало військових.

Юрій Бутусов наголосив, що йому прикро через таке рішення керівників, які “підсилюють” армію шляхом спрямування “комісарів”. Він наголосив, що втручання політиків у військове управління не сприяє професійним рішенням та є некомпетентним.

“Якщо ви хочете морально підтримати бійців, які ведуть бій, то треба більшість народних депутатів хоча б на пару днів направляти на передові КСП рот та взводів, які безпосередньо виконують бойові завдання на напрямках ударів противника, впевнений, це швидко додасть необхідне уявлення про сучасну війну та позбавить бажання втручатись в бойове управління. Бо надихати треба особистою участю та особистою присутністю там, де небезпечно для бійців, а керувати мають ті, хто несе відповідальність”, – підсумував журналіст.

Варто зауважити, що Мар’яна Безугла – ініціаторка проєкту закону про надання дозволу командирам на місці розстрілювати українських військових за непокору.

Окрім цього нещодавно нардепка скаржилась СБУ на журналіста Юрія Бутусова та вимагала заборонити йому перебувати на передовій.