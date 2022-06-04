За словами нардепки "Слуги народу" Мар’яни Безуглої, уже кілька місяців вона працює в зоні бойових дій за власною ініціативою.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Ще щодо моєї роботи в зоні бойових дій. Ініціатива особиста, на запит військових, родичів, звернення: Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, чаяння, ідеї? Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори? Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння? Як годують бійців на передовій? Яке медичне забезпечення? Що працює з законів, а що в реальності ні і треба міняти?”, — написала нардепка.

Вона зауважила, що це лише кілька питань, чому, на її думку, потрібний “цивільний демократичний контроль під час війни”.

“Це парламентська функція. Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки”, — зазначила Безугла.

Також у повідомленні йдеться, що ніяких наказів і розпоряджень військовим нардепка не віддає. Лише радить, допомагає, комунікує, підтримує та контролює. Народна депутатка сказала, що зараз працює майже непублічно, адже “не час”.

Безугла розповіла, що раніше була мобілізована, тому може адаптуватися до обставин та не потребує особливих умов перебування.