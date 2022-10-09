Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька прокоментувала масовані обстріли південних та східних регіонів. Депутатка пояснила, що "було б зрозуміло", якби росіяни бомбили захід України, однак агресори знищують південь та схід, який вважають "малоросією".

Про це вона написала у Facebook.

Розмірковуючи про “божевільну війну”, народна обраниця поділилася своїм баченням дій агресора.

На її думку, РФ знищує тих, кого пропагандисти називали “одиннарод”, “наші росіяни”, “російськомовне населення”.

“Запоріжжя. Вінниця. Миколаїв. Маріуполь. Харків. Росіянам методично вбивали в голови двохсотими цвяхами пропагандистські штампи про те, що весь Схід і Південь України – “наші”, росіяни, рідні, які страждають від українців. І тепер, підриваючи будинки “наших росіян” разом із мирними “російськомовними” ці бовдури як ні в чому не бувало, розповідають, що так Росія проводить денацифікацію”, – написала вона.

За її словами, було б “зрозуміло, якби росіяни стирали з землі західну Україну, боролися б з “бендерівщиною”. Проте, наголошує вона, вбивати масово і знищувати саме південний схід, який вони вважали “малоросією” – це за межею, акцентувала депутатка.

Водночас депутатка закликала мешканців Криму виїздити з півострова. Богуцька закликає півострів “дочекатись” нас, попри передчуття того, що “у контексті” південно-східних регіонів, РФ буде “сама знищувати Крим”.

Своєю чергою, головна редакторка та ведуча “Громадського радіо” Тетяна Трощинська зреагувала на допис та зауважила, що у неї не має та ніколи не було “жодних очікувань від Лізи Богуцької — інтелектуальних, ціннісних чи просто очікувань хоч якоїсь пристойності”.

“У мене запитання лише до фракції: якщо кожен голос такий цінний, навіть такий, то хоча б заткніть її. Закрийте їй доступ до людей. До будь-яких публічних висловлювань”, – пояснила Трощинська.

Вона наголосила, що такі речі неприпустимі, оскільки так мислить хіба що людина не скільки с “русской чєлюстью, скільки з рускім міром у мозку”.

Також ведуча звернулась до “людей, які голосують списком за 250 ноунеймів”. Людей, які навіть зараз “не усвідомили, які переваги їм дає нормальна українська електоральна демократія”.

Вона нагадала, що колись мільйони росіян обрали ноунейма з пітерської підворітні, який до того всього лише носив сумку за своїм патроном. А потім цей ноунейм, зазначила вона, виріс у “х**ло”.

“Кожен ноунейм, якого вам показують з телевізора, має потенціал вирости у х**ло. Це застереження треба набити окремо на кожному бюлетені”, – резюмувала головна редакторка.

Раніше нардеп від партії “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва зазначив, що десятки представників “Слуги народу” не підтримали голосування у Верховній Раді України щодо збільшення фінансування української армії. Зокрема серед них й Богуцька Єлізавета Петрівна.