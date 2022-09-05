Народні депутати від партії "Слуга народу" провели через комітет законопроєкт, яким планують уніфікувати вимоги до керівництва кількох державних органів – зокрема НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Голосування за основу може відбутися найближчим часом, вже у вівторок.

Про це інформують у Центрі протидії корупції.

5 вересня на закритому засіданні комітету з питань регіонального розвитку народні депутати розглянули законопроєкт №7654 Андрія Клочка, що стосується змін до порядку призначення і звільнення директора Національного антикорупційного бюро.

Документ має уніфікувати вимоги до керівництва кількох державних органів – зокрема НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комітет за головуванням Клочка рекомендував парламенту підтримати законопроєкт.

У пояснювальній записці до цього проєкту Клочко аргументує необхідність впровадження змін, які він пропонує, тим, що система антикорупційних органів нібито неефективна.

Чинний закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали у керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер цю умову скасовують, достатньо припинити діяльність безпосередньо перед поданням на конкурс.

У ЦПК наголосили, що нардепам потрібен “слухняний і ручний директор НАБУ”, який не помічатиме корупції. Тож і не зважають на обіцянки західним партнерам про чесний і прозорий конкурс на директора НАБУ.

Андрій Клочко став фігурантом розслідування журналістів Bihus.Info, котрі зазначили, що 70-річна матір нардепа за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Народний обранець пояснив придбання добрим заробітком сім’ї своєї сестри. Однак журналісти з’ясували, що сукупного доходу його родини не вистачило б і на Tesla. Торік у грудні НАБУ і САП відкрили проти нардепа справу за цим епізодом.

У тексті законопроєкту зазначено нові вимоги до кандидатів на посаду директора НАБУ. У жовтні 2021 року депутати вже ухвалили новий закон про НАБУ, привівши його статус у відповідність до Конституції. Як зазначив голова ЦПК Андрій Шабунін, на той час Андрія Клочка вимоги до директора НАБУ не хвилювали, — він не вимагав жодної правки до законопроєкту й проголосував за нього.

22 серпня своє перше засідання провела комісія з відбору директора НАБУ. Конкурс мав розпочатись, однак тепер на рішення комісії прямо впливає законопроєкт Клочка. Оскільки в законопроєкті є нові вимоги до кандидатів на посаду директора НАБУ, розпочинати прийом документів від кандидатів зараз немає сенсу, адже якщо закон ухвалять, конкурс доведеться оголошувати спочатку.

Та головна загроза цього законопроєкту навіть не в затягуванні чи зриві конкурсу, пояснив Шабунін. Законопроєкт передбачає нову умову звільнення директора НАБУ чи керівника САП — за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Тобто підставою для звільнення керівників антикорупційних органів може стати, наприклад, символічний подарунок від підлеглого. Враховуючи вплив ОП на генпрокуратуру, ДБР, МВС та СБУ, реалізувати такий сценарій дуже просто. Таким чином законопроєкт Клочка впровадить реальний механізм для звільнення незалежного директора НАБУ чи керівника САП у будь-якій небезпечній для влади ситуації.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала допомогу на майже $17,5 млрд, що становить близько 60% усього українського бюджету. Окрім цього, міністр фінансів оцінив, що до кінця року Україна отримає ще приблизно $13 млрд допомоги. Натомість ЄС очікує на виконання умов статусу кандидата в ЄС, зокрема й чесного конкурсу на посаду директора НАБУ.

Раніше народний депутат і перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів журналістам про схему, за допомогою якої представники партії “Слуга народу” планують зірвати конкурс з обрання директора НАБУ.