Виявилося, що нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зараз знаходиться у столиці Чехії – Празі. Місцезнаходження народного обранця "розкрила" українська співачка TAYANNA.

Фото з нардепом співачка опублікувала в Instagram.

Народний депутат разом зі своєю дружиною відвідав благодійну вечерю. На ній учасники події збирали кошти для потреб Збройних сил України. Організатори зуміли зібрати 2 200 000 грн і пообіцяли ці кошти використати для придбання авто для ЗСУ.

На фото серед українських публічних персон “засвітився” і Микола Тищенко (позивний “Титан”).

Підписники співачки TAYANNA звернули увагу на “слугу”, одначе не усі оцінили його жест закордоном. Тому коментарі подекуди були досить гострими та критичними. Щонайменше 3/4 коментарів були саме про нардепа.

Чимало коментаторів дивувалися: як Микола Тищенко зумів виїхати з країни, попри заборону перетину кордону чоловікам, придатним до військової служби?

Не усі, однак, відреагували так критично, дехто заступився за нардепа та поспівчував йому.

Свою поїздку до столиці Чехії Микола Тищенко у соцмережах не анонсував і поки що не згадував про те, що був закордоном.