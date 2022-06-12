Фото з нардепом співачка опублікувала в Instagram.
Народний депутат разом зі своєю дружиною відвідав благодійну вечерю. На ній учасники події збирали кошти для потреб Збройних сил України. Організатори зуміли зібрати 2 200 000 грн і пообіцяли ці кошти використати для придбання авто для ЗСУ.
На фото серед українських публічних персон “засвітився” і Микола Тищенко (позивний “Титан”).
Підписники співачки TAYANNA звернули увагу на “слугу”, одначе не усі оцінили його жест закордоном. Тому коментарі подекуди були досить гострими та критичними. Щонайменше 3/4 коментарів були саме про нардепа.
Чимало коментаторів дивувалися: як Микола Тищенко зумів виїхати з країни, попри заборону перетину кордону чоловікам, придатним до військової служби?
Не усі, однак, відреагували так критично, дехто заступився за нардепа та поспівчував йому.
Свою поїздку до столиці Чехії Микола Тищенко у соцмережах не анонсував і поки що не згадував про те, що був закордоном.
- Нагадаємо, екскерівник ОП Андрій Богдан заявив про нагородження “слуги” Миколи Тищенка нагородним пістолетом за роботу для батальйону “Архангела Михаїла”.
- Про непричетність до нагородження Миколи Тищенка, #Буквам надали у Міністерстві оборони України.
- Згодом і друге правоохоронне відомство України – ГУР – заперечило #Буквам свою причетність до нагородження нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка бойовим пістолетом.