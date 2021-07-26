Про це свідчать дані моніторингу Комітету виборців України.

Зазначається, що всього впродовж останніх пів року було ухвалено 65 чинних законів авторства народних депутатів України. Авторами більшості з них є представники “Слуги народу”.

“Авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції “Слуга Народу”. З 65 прийнятих законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах. Таким чином за останні пів року було ухвалено лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів “Слуги народу”, – заявили в КВУ.

За даними моніторингу КВУ, друге місце за кількістю ухвалених законів посіли депутатська група “Довіра” та ВО “Батьківщина”. Нардепи цих політичних сил брали участь в розробці 20 прийнятих законів. Народні депутати “Опозиційної платформи – За життя” є співавторами 16 прийнятих законів. Депутати фракції “Голос” розробляли 13 чинних законів, а депутати групи “За майбутнє” – 11 прийнятих законів.

Найменше прийнятих законів у фракції “Європейська Солідарність”. Зокрема, за шість місяців Рада підтримала лише 5 законів, авторами яких є депутати “ЄС”.

Голова КВУ Олексій Кошель заявив, що “слуги народу” ігнорують важливі законодавчі ініціативи опозиції.

“У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроєкти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроєктів, серед авторів яких немає депутатів “Слуги народу”, є рідкістю. Окремі опозиційні політики справді можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно долучитися до ініціатив монобільшості. При цьому підтримуються переважно не принципові документи, тоді як ключові законопроєкти опозиції ігноруються“, – зазначив він Кошель.