У вівторок, 2 березня, народна депутатка від “Слуги народу” Оксана Дмитрієва прийшла у Верховну Раду із брендовою сумкою.

Про це повідомив фотограф Олександр Гончаров у Facebook.

Зазначається, що сумка народної обраниці дивовижно схожа на аксесуар бренду SAINT LAURENT – PUFFER Medium bag in quilted lambskin.

Ціна такої брендової сумки стартує від 2350 доларів (65,6 тисячі гривень).

На сайті бренду вказано, що сумка виконана з баранячої шкіри та прикрашена металевим ремінцем, який переходить у шкіряний для зручності власниці. Спереду розташований металевий логотип бренду.