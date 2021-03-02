Про це повідомив фотограф Олександр Гончаров у Facebook.
Зазначається, що сумка народної обраниці дивовижно схожа на аксесуар бренду SAINT LAURENT – PUFFER Medium bag in quilted lambskin.
Ціна такої брендової сумки стартує від 2350 доларів (65,6 тисячі гривень).
На сайті бренду вказано, що сумка виконана з баранячої шкіри та прикрашена металевим ремінцем, який переходить у шкіряний для зручності власниці. Спереду розташований металевий логотип бренду.
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