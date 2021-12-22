Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно вилаяв поліцейських, які зупинили його авто за порушення правил дорожнього руху.

Відповідне відео оприлюднило видання “Українська правда”.

Інцидент стався ще 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги – приблизно о 4 ранку. За кермом машини був водій нардепа.

Сам же Галушко приїхав “виручати” його і довго пояснював, що це авто народного депутата і його ніхто не мав права спиняти.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його “висмикнули з-за столу”, і обзиває поліцейських “дебілами”.

До слова, 42- Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Як з’ясовується в процесі розмови, вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.