Відповідне відео оприлюднило видання “Українська правда”.

Інцидент стався ще 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги – приблизно о 4 ранку. За кермом машини був водій нардепа.

Сам же Галушко приїхав “виручати” його  і довго пояснював, що це авто народного депутата і його ніхто не мав права спиняти.
На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його “висмикнули з-за столу”, і обзиває поліцейських “дебілами”.

До слова,  42- Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Як з’ясовується в процесі розмови, вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

  • Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
  • Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
  • #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії. 
  • 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.

 

 