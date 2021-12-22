Відповідне відео оприлюднило видання “Українська правда”.
Інцидент стався ще 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги – приблизно о 4 ранку. За кермом машини був водій нардепа.
Сам же Галушко приїхав “виручати” його і довго пояснював, що це авто народного депутата і його ніхто не мав права спиняти.
На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його “висмикнули з-за столу”, і обзиває поліцейських “дебілами”.
До слова, 42- Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.
Як з’ясовується в процесі розмови, вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
- #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії.
- 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.