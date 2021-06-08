Станом на початок червня три партії – "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "ОПЗЖ" – мають приблизно однакову підтримку (в межах похибки) та лідирують у партійному рейтингу.

Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.

Так, за “Слугу народу” зараз готові проголосувати 15,3% (серед усіх респондентів) і 17,7% (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

За “Європейську Солідарність” зараз могли б проголосувати 13,3% (серед усіх респондентів) і 15,4% (серед тих, хто визначився й голосуватиме).

За “Опозиційну платформу – За життя” (“ОПЗЖ”) проголосували б 12,8% (серед усіх респондентів) і 14,7% (серед тих, хто точно голосуватиме на виборах і визначився).

“За результатами опитування одразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому формально ми не можемо однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг і можемо говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах“, – зазначається в результатах опитування.

Далі в рейтингу йде партія “Батьківщина” з показниками 12,1% (серед усіх респондентів) і 13,9% (серед тих, хто визначився й голосуватиме). За даними соціологів, “рейтинг цієї партії в межах похибки відрізняється від рейтингу партій “ЄС” і “ОПЗЖ”, але у випадку порівняння зі “Слугою народу” остання має статистично значущо вищу підтримку”.

Крім цих політичних сил, набирають не менше 5% такі партії, як “Сила і честь” (відповідно, 6,9% і 8%), “Українська стратегія Гройсмана” (5,1% і 5,8%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,4% і 5%).

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 2000 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.