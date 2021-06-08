Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.
Так, за “Слугу народу” зараз готові проголосувати 15,3% (серед усіх респондентів) і 17,7% (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).
За “Європейську Солідарність” зараз могли б проголосувати 13,3% (серед усіх респондентів) і 15,4% (серед тих, хто визначився й голосуватиме).
За “Опозиційну платформу – За життя” (“ОПЗЖ”) проголосували б 12,8% (серед усіх респондентів) і 14,7% (серед тих, хто точно голосуватиме на виборах і визначився).
“За результатами опитування одразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому формально ми не можемо однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг і можемо говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах“, – зазначається в результатах опитування.
Далі в рейтингу йде партія “Батьківщина” з показниками 12,1% (серед усіх респондентів) і 13,9% (серед тих, хто визначився й голосуватиме). За даними соціологів, “рейтинг цієї партії в межах похибки відрізняється від рейтингу партій “ЄС” і “ОПЗЖ”, але у випадку порівняння зі “Слугою народу” остання має статистично значущо вищу підтримку”.
Крім цих політичних сил, набирають не менше 5% такі партії, як “Сила і честь” (відповідно, 6,9% і 8%), “Українська стратегія Гройсмана” (5,1% і 5,8%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,4% і 5%).
Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.
Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 2000 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
- За даними Комітету виборців України, майже 100 народних депутатів від пропрезидентської партії “Слуга народу” протягом минулого 2020 року придбали автомобіль, квартиру або землю.
- Протягом 2020 року 100 народних депутатів жодного разу не виступили у Верховній Раді України. При цьому найбільше таких нардепів – серед членів фракції “Слуги народу”.
- Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми партії “Слуга народу”: більшість з них є невиконаними.
- Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко пояснив, чому у політсили падає рейтинг. За словами нардепа, “відвалилися” ті українці, які “чекали швидких результатів”.