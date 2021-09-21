Про це повідомляють #Букви.
В об’єктив фотокореспондента #Букв під час пленарного засідання Верховної Ради потрапило листування нардепів з фракції “Слуги народу” в месенджері Whatsapp.
На знімку видно, як користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets” (мова може йти про нардепа Андрія Мотовиловця – ред.) керує активністю своїх колег та закликає їх терміново переміститись до сесійної зали ВР.
“Голосування через 2 хвилини. Всі в зал. Терміново”, – закликав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.
Фото: #Букви
Пізніше він же закликав знову пройти до зали з метою голосування за включення до порядку денного законопроєкту “Про державний бюджет на 2022 рік” (орфографія та пунктуація збережені – ред.).
“Через 6 хвилин голосуем за включення до порядку денного – бюджету. Нам потрібно 226 голосів. Голосуємо. Всі в зал.” – написав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.
Пізніше цей же користувач закликав “провалити” законопроєкт №4669 “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів”, ініціатором якого є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (на фото не видно деяких слів, але редакція передає те, що там було написано – ред).
“4669 – провалюємо. З головою комітету погоджено. Жовтою. Дякуємо”, – закликав користувач з нікнеймом “Andrey Motovilovets”.
Зазначимо, що законопроєкт на 2022 рік було внесено до порядку денного.
Водночас, “прем’єрський” законопроєкт наразі в статусі “Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення”.
Фото: Знімок з екрану офіційного вебсайту Верховної Ради України
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