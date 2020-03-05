Написану записку зафіксували кореспонденти Букв, коли Василів показував її колезі Лізі Богуцькій, яка так само утрималась при голосуванні за Кабмін.
У записці Василів пише:
Голові фракції СН
Арахамії Д.Г.
Василіва І.В.
4 березня при голосуванні за Кабмін я утримався, так як у складі кабміну були кандидатури на посади мінстрів:
1. Які ображали мого президента у своїх постах у ФБ під час президентської кампанії, були на стороні моїх ідеологічних противників порохоботів.
2.Міністр МВС «тягне» рейтинг нашої фракції вниз…
Як відомо: у середу за уряд Шмигаля проголосувало 228 «Слуг», проти був 1, утрималися 7, не голосували 2. Були відсутні 10 депутатів.
Нардеп Марина Бардіна сказала у середу, що не голосуватиме через порушений гендерний принцип при формуванні уряду.
Ще на фракції відмовилася голосувати Ліза Богуцька. Після голосування вона написала у Facebook:
«Я утрималася. Голосували пакетом. Не змогла проголосувати за Авакова, дуже засмучена, що немає Дубілета в новому уряді. Але рада, що є Міша Федоров. Ще працюємо».
Також пояснення у соцмережах виклала Вікторія Подгорна: «Моя позиція по уряду – утрималась. По-перше, ми не знаємо міністрів деяких ключових міністерств. Як зрозуміти тоді його реальну стратегію? По-друге, я взагалі не вірю в ротації кадрів як спосіб покращити ефективність управління… По-третє, склад уряду показує «прагматизм» і відмову «від експериментів», в українському контексті це читається – «реформ не буде». А саме це вдало чи ні, але спробував робити попередній уряд».
- У середу на позачерговому засиданні депутати проголосували за новий уряд на чолі з Денисом Шмигалем.