Нардеп Ігор Василів зі «Слуги народу» написав пояснювальну записку на ім’я Давида Арахамії, чому він не голосував за Кабмін Дениса Шмигаля.

Написану записку зафіксували кореспонденти Букв, коли Василів показував її колезі Лізі Богуцькій, яка так само утрималась при голосуванні за Кабмін.

У записці Василів пише:

Голові фракції СН

Арахамії Д.Г.

Василіва І.В.

4 березня при голосуванні за Кабмін я утримався, так як у складі кабміну були кандидатури на посади мінстрів:

1. Які ображали мого президента у своїх постах у ФБ під час президентської кампанії, були на стороні моїх ідеологічних противників порохоботів.

2.Міністр МВС «тягне» рейтинг нашої фракції вниз…

Як відомо: у середу за уряд Шмигаля проголосувало 228 «Слуг», проти був 1, утрималися 7, не голосували 2. Були відсутні 10 депутатів.

Нардеп Марина Бардіна сказала у середу, що не голосуватиме через порушений гендерний принцип при формуванні уряду.

Ще на фракції відмовилася голосувати Ліза Богуцька. Після голосування вона написала у Facebook:

«Я утрималася. Голосували пакетом. Не змогла проголосувати за Авакова, дуже засмучена, що немає Дубілета в новому уряді. Але рада, що є Міша Федоров. Ще працюємо».

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Також пояснення у соцмережах виклала Вікторія Подгорна: «Моя позиція по уряду – утрималась. По-перше, ми не знаємо міністрів деяких ключових міністерств. Як зрозуміти тоді його реальну стратегію? По-друге, я взагалі не вірю в ротації кадрів як спосіб покращити ефективність управління… По-третє, склад уряду показує «прагматизм» і відмову «від експериментів», в українському контексті це читається – «реформ не буде». А саме це вдало чи ні, але спробував робити попередній уряд».

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