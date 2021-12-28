Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов придбав медіаресурс ТОВ "ТРК Інтеррадіо" ("4 канал"), який раніше належав екснардепу Дмитру Добродомову.

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

ТОВ “ТРК “ІНТЕРРАДІО”, засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які “мають прямий вирішальний вплив” є Іван та Наталія Ковальови, судячи з усього – батьки “слуги”.

Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот інформацію про нових власників поки не обновив.

Проте, там з’явилась інформація про зміну власника 27 грудня 2021 року

Інформацію про купілю-продаж телеканалу підтвердив і сам Добродомов у Facebook.

“Три телекамери, маленька кімнатка-студія та кількадесят працівників на початках, і укомплектований колектив з майже двохсот професійних працівників, дві повноцінні студії із сучасним обладнанням та повне національне покриття мовлення – це нинішній результат! Наступний етап розвитку та амбітні плани поборотися за лідерство потребують значних вкладень, котрі готовий взяти на себе новий власник 4 каналу”, – написав він.

Як пише Детектор медіа, нардеп Ковальов також підтвердив, що його родина придбала телеканал. У перспективі Ковальов планує зробити його “одним із лідерів серед інформаційних каналів”.

“Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українскому народу. Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди плюс нові додаткові можливості забезпечать 4 каналу можливість дуже швидко стати одним із лідерів серед інформаційних каналів”, – написав він.

Ковальов пообіцяв зберегти “проукраїнський вектор каналу” і не втручатися в редакційну політику. Про це, за його словами, він уже підписав угоду з колетивом.

Довідка. Раніше співвласниками каналу були Дмитро Добродомов і Андрій Мисик, після того як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов юрист і медіаменеджер Максим Варламов. Добродомов став співвласником і директором телеканалу в лютому 2021 року, купивши частку Андрія Кісери. 1 червня 2021 року цей канал після трирічної перерви відновив мовлення в мультиплексі МХ-5 цифрового ефірного телебачення Т2. Згодом, у липні 2021 року, Нацрада дозволила каналу “Вінтаж ТБ” стати 4 каналом.