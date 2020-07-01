Відповідну переписку зняв у середу фотограф Букв.

«Привіт. Саша Корнієнко говорить, що Трофімов починає тиснути за Корюківку проти Мени… Вчора набрав Трофімов, я йому все пояснив, він попросив поговорити з Халімоном (депутат, керівник чернігівського осередку – Букви.) до 12 дня дати відповідь. Халімон сказав, що він зайнятий, вирішуй з Безвинним», – написав нардеп Сергію Шефіру.

Судячи з усього, в переписці йдеться про визначення центрів укрупнених районів. Підкомітет Верховної Ради пропонував зробити таким Мену.

Але в середу вже на засіданні комітету 19 депутатів проголосували за те, щоб центром була Корюківка (тобто підтримали позицію Трофімова).

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до осені планується завершити реформу децентралізації в Україні, аби місцеві вибори, які пройдуть у жовтні, відбулися вже у всіх новостворених територіальних громадах. За його словами, уряд вже затвердив перспективні плани всіх областей, але в 4 областях виявились не задоволені таким розподілом.