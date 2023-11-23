Нардепу «Слуги народу» Одарченку призупинили членство у фракції на час розслідування НАБУ у справі про спробу підкупу голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, підтвердили Суспільному у пресслужбі партії.