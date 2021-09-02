Про це повідомив журналіст Данило Мокрик у Facebook.
Тема дисертації Трухіна: “Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження”.
Захищатися нардеп буде у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Дати захисту на сайті вишу наразі немає.
Як виявилося, колега Трухіна – нардеп-”слуга” Орест Саламаха – також написав дисертацію й захищатиме її у тому ж виші – Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.
За даними Мокрика, навіть теми дисертацій в колег-нардепів перегукуються.
- Тема Трухіна: “Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження”.
- Тема Саламахи: “Правове регулювання торговельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження”.
Обоє зробили історико-правове дослідження українських губерній у складі Російської імперії. Тільки Трухін дослідив благодійну діяльність, а Саламаха – підприємницьку. Журналіст наголосив, що роботи такі суміжні, що у Трухіна і Саламахи буде спільний опонент – Василь Россіхін.
“Якщо не вірити в чистоту української науки й доброчесність народних депутатів, можна було б навіть припустити, що реальний автор у досліджень – один і той самий. І що захист домовлений пакетом”, – написав журналіст.
Мокрик також зазначив, що Трухін захищатиметься у Дніпрі, адже це майже рідне для нього місто. Однак Саламаха зі Львова.
Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.
Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.
#Букви повідомляли, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента. Деталі – у матеріалі.
- Ксенія Мартинова — дочка партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у групі “Приват” Олексія Мартинова та колишня дружина нардепа з фракції “Слуги народу” Олександра Трухіна — потрапила в ДТП та уникла відповідальності за це.
- У вівторок, 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.
- У мережі з’явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар — пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, розказали свою версію подій. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.
- Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.