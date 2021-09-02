Народний депутат України від партії “Слуга народу” Олександр Трухін, що влаштував ДТП у Києві, написав кандидатську дисертацію.

Про це повідомив журналіст Данило Мокрик у Facebook.

Тема дисертації Трухіна: “Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження”.

Захищатися нардеп буде у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Дати захисту на сайті вишу наразі немає.

Як виявилося, колега Трухіна – нардеп-”слуга” Орест Саламаха – також написав дисертацію й захищатиме її у тому ж виші – Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

За даними Мокрика, навіть теми дисертацій в колег-нардепів перегукуються.

Тема Трухіна: “Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження”.

Тема Саламахи: “Правове регулювання торговельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження”.

Обоє зробили історико-правове дослідження українських губерній у складі Російської імперії. Тільки Трухін дослідив благодійну діяльність, а Саламаха – підприємницьку. Журналіст наголосив, що роботи такі суміжні, що у Трухіна і Саламахи буде спільний опонент – Василь Россіхін.

“Якщо не вірити в чистоту української науки й доброчесність народних депутатів, можна було б навіть припустити, що реальний автор у досліджень – один і той самий. І що захист домовлений пакетом”, – написав журналіст.

Мокрик також зазначив, що Трухін захищатиметься у Дніпрі, адже це майже рідне для нього місто. Однак Саламаха зі Львова.

Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

#Букви повідомляли, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента. Деталі – у матеріалі.