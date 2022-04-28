Про це йдеться у спільній заяві партії та фракції “Слуги народу” у ВР.
У політсилі зауважили, що Ковальов наразі “цілком добровільно” знаходиться у тимчасово окупованому Херсоні, де спілкується з військовими РФ і вони не вчиняють проти нього жодних дій.
“Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав”, – йдеться у заяві.
У “СН” наголосили, що така поведінка Олексія Ковальова викликає підозру у здійсненні ним державної зради, тому партія та фракція ухвалили спільне рішення щодо зупинення членства Олексія Ковальова у фракції.
Окрім цього, “Слуга народу” звернулась до генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової та очільника Служби безпеки України Івана Баканова з закликом порушити проти Ковальова кримінальне провадження та розслідувати всі факти перебування нардепа в окупованому росіянами Херсоні.
- Нагадаємо, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олексій Ковальов заявив, що повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини через роботу з виборцями та власний бізнес. Водночас журналістам депутат розповів, що спілкувався з російськими військовослужбовцями, однак запевнив, що не співпрацював з ними.
- Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю запевнив, що керівництву парламенту точно невідомо, де наразі перебуває та що робить власник 4 каналу, нардеп від “Слуги народу” Олексій Ковальов.