Пропрезидентська політична сила "Слуга народу" повідомила про тимчасове зупинення членства Олексія Ковальова у фракції. Нардеп перебуває в окупованому Херсоні і, на думку "слуг", може співпрацювати з російськими загарбниками.

Про це йдеться у спільній заяві партії та фракції “Слуги народу” у ВР.

У політсилі зауважили, що Ковальов наразі “цілком добровільно” знаходиться у тимчасово окупованому Херсоні, де спілкується з військовими РФ і вони не вчиняють проти нього жодних дій.

“Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав”, – йдеться у заяві.

У “СН” наголосили, що така поведінка Олексія Ковальова викликає підозру у здійсненні ним державної зради, тому партія та фракція ухвалили спільне рішення щодо зупинення членства Олексія Ковальова у фракції.

Окрім цього, “Слуга народу” звернулась до генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової та очільника Служби безпеки України Івана Баканова з закликом порушити проти Ковальова кримінальне провадження та розслідувати всі факти перебування нардепа в окупованому росіянами Херсоні.