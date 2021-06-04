Про це у Facebook повідомив фотограф Олександр Гончаров.
Рєпіна обрала трендову модель Dior light pink leather medium diorama sholder bag. Зазначимо, що вартість елегантної сумки від французького дому моди Dior становить $2,285 тис. (62 152 тис. грн).
Додамо, що Елла Рєпіна – народна депутатка України IX скликання, науковиця, економістка. Зокрема, вона є кандидаткою економічних наук, доценткою кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького державного університету економіки й торгівлі.
- Раніше повідомлялося, що народна депутатка від “Слуги народу” Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча в 2019 році отримувала соцдопомогу.