Народна депутатка від партії “Слуга народу” Елла Рєпіна прийшла у Верховну Раду з брендовим аксесуаром - сумкою Dior, вартість якої перевищує 62 тисяч гривень.

Про це у Facebook повідомив фотограф Олександр Гончаров.

Рєпіна обрала трендову модель Dior light pink leather medium diorama sholder bag. Зазначимо, що вартість елегантної сумки від французького дому моди Dior становить $2,285 тис. (62 152 тис. грн).

Додамо, що Елла Рєпіна – народна депутатка України IX скликання, науковиця, економістка. Зокрема, вона є кандидаткою економічних наук, доценткою кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького державного університету економіки й торгівлі.