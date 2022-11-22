Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова подала заявки на реєстрацію торговельних марок "Неякісні діти" та "Якісні діти".

Відповідні заяви опубліковано на сайті системи “Укрпатент”.

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Галина Третьякова реєструє два торговельних знаки “Неякісні діти” і “Якісні діти”. Як виявилося, влітку 2021 року нардепка через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявки на реєстрацію знаків “Неякісні діти” і “Якісні діти”. Відтак, їх можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.

Зараз ці заявки опубліковані у бюлетені “Укрпатенту” та проходять процес реєстрації.

Нагадаємо, що навесні 2020 року нардепка Галина Третьякова заявила, що малозабезпечені родини, які “народжують дітей задля отримання державної допомоги”, народжують дітей “дуже низької якості, які потім теж очікують допомоги від держави”.

“Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім’єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості”, – висловилася Третьякова.

На її думку, це призводить до того, що в майбутньому такі діти “теж сідають на державні гроші”.

“Слуга народу” зазначила, що Велика Британія і Сінгапур застосовують жорсткі заходи щодо боротьби з безробітними.

“Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока стосовно тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем’єр Сінгапуру, – Ред.) згадують, що дуже добрий Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти”, – сказала Третьякова.