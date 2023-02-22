Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством, визнавши, що пропонував хабар поліціянту. Його зобов'язали сплатити штраф.

Про це йшлося у трансляції засідання Вищого антикорупційного суду.

“Я хочу повідомити суд та інших учасників судового засідання, що надіслано угоду про визнання винуватості, яка підписана між мною… та обвинуваченим Трухіним…”, – сказав прокурор у залі суду.

Сторони дійшли згоди, що угода між ними “відповідатиме суспільному інтересу”. За словами сторони обвинувачення, Трухін за час війни “не втік, не вживав антиукраїнських заходів, а займав проукраїнську позицію”.

Угоду підписано 17 лютого 2023 року. Втім, її ще має затвердити суд.

Згідно з документом, Трухін зобов’язаний сплатити:

6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил, зокрема, на UNITED24 та “Армію дронів”;

68 тисяч гривень штрафу (максимальна сума за статтею, яку інкримінують Трухіну).

Заставу, яку депутат вніс під час слідства, теж перерахують на ЗСУ. Йдеться про 49,6 тисячі гривень.

Крім того, Трухін розповів, що він пропонував хабар у розмірі “150 тисяч конфет, шоколадок, печеньок [тоді нардеп не уточнив валюту — ред.]”, аби швидко залишити місце ДТП. За словами нардепа, він тоді не мав з собою грошей.

У суді Трухін відмовився розповідати про події того дня, сказавши, що йому це “некомфортно”.

Справа Трухіна: що передувало?

Аварія за участю автівки нардепа від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. У повідомленнях також мовилося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 осіб, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Пізніше новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснень почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося. Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Натомість згодом народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не причетний до ситуації з видаленням новин з видань. За словами Трухіна, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретних прізвищ. Проте Трухін відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Зазначимо, що Трухін впродовж десяти днів не давав публічних коментарів стосовно ДТП, яка сталася за його участі 23 серпня в Дарницькому районі Києва. Однак пізніше він порушив мовчання й розповів свою версію подій. Нардеп підтвердив, що був на місці аварії й не планував цього приховувати. За його словами, під час інциденту він сильно вдарився головою. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

Трухін запевнив, що водії всіх транспортних засобів пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що, “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

Пізніше канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook. Наразі це – єдине відео, яке є у відкритому доступі та яке є доказом, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Народний депутат Олександр Трухін після скоєної ДТП на Бориспільському шосе під Києвом намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з колишнім міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Коли почали з’ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП, чоловік, схожий на нардепа Трухіна, почав говорити, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліціянта відпустити його:

“Давай я тихенько в ліс піду”, “Потім знайдемося, я тобі віддячу”, а також обіцяв “замовити за Петрика слівце перед Денисом” (Денис Монастирський, колишній голова МВС – ред.).

Окрім того, нардеп запропонував принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч, але не зазначив конкретну грошову одиницю.

У грудні 2022 року обвинувальний акт щодо народного депутата України Олександра Трухіна за спробу підкупу патрульних поліції на Бориспільській трасі поблизу Києва Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду.