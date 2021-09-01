Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати своє перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що Трухін впродовж десяти днів не давав публічних коментарів з приводу ДТП, що сталася за його участь 23 серпня в Дарницькому районі Києва. Однак він порушив мовчання й розповів свою версію подій у коментарі агентство “Інтерфакс-Україна”

“Відразу після інциденту я сам зв’язався з колегами з партії, повідомив про те, що трапилося. Водночас попри шок від аварії, я добровільно пред’явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації під час реєстрації ДТП і надав усі необхідні свідчення”, – заявив Трухін.

Нардеп підтвердив, що був на місці аварій й не планував це приховувати. За його словами, під час аварії він сильно вдарився головою. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

Трухін запевнив, що водії всіх транспортних засобів пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

“Наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми”, – додав він.

Крім того, він подякував небайдужим людям, які допомагали учасникам аварії, зокрема дітям. За його словами, ніхто з учасників ДТП не отримав серйозні травми. Водночас сам Трухін зараз перебуває на лікуванні.

“Сам я наразі проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності”, – написав депутат.

Водночас версію Трухіна не підтверджують його колеги. Зокрема, голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що в нього останніми днями “немає контакту” із нардепом-“слугою” Трухіним.

В очільника “слуг народу” запитали, чи він особисто бачив після 23 серпня Олександра Трухіна.

“Ми бачилися (на нараді в Офісі президента, яка відбулася 28 серпня і стосувалася підготовки до наступного пленарного тижня у Верховній Раді, – ред.), але ми цю ситуацію не обговорювали, бо вона на той момент була якоюсь невідомою. Я не пам’ятаю, чи я на той момент знав цю інформацію. Бо ми дізналися про це, як і ви, з відкритих джерел”, – заявив Корнієнко.

Таку ж версію озвучила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу.

“Я його бачила 28 (серпня, – ред.), здається, в суботу. Він сказав, що в нього все в порядку… Для мене не зрозуміло, чому Олександр (Трухін – 24 канал) не коментує самостійно, бо він доросла людина”, – сказала Кравчук.

Нагадаємо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

#Букви повідомляли, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента. Деталі – у матеріалі.