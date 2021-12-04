Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк звинуватила ресурс YouControl у поширенні персональних даних. Там ці звинувачення назвали фейком.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на ресурсі містяться дані, які закон забороняє збирати та поширювати.

“Минулого року одному з працівників Держаудиту спалили машину. Як ви гадаєте, звідки взяли номер машини та домашню адресу так, щоб не залишити за собою жодного сліду? Адже для доступу до єдиного реєстру нерухомості або єдиного реєстру фіз- або юросіб Мін’юсту, потрібен електронний цифровий підпис, тобто ідентифікація того, хто запитує. В YouControl така ідентифікація, можливо, є, але це не державний реєстр, а приватна фірма”, — сказала депутатка.

Василевська-Смаглюк стверджує, що “держава ніяк не контролює, хто сьогодні чи завтра може шукати нашу адресу, адресу наших батьків, номер і марку авто, паспортні дані та з якою метою це робиться”.

Вона також додала, що “в країні, що воює, придбати дані наших воїнів за рубль може будь-який агресор”.

У YouControl відповіли, що не збирають даних, які збирати заборонено.

“Платформа акумулює дані, що містяться виключно у відкритих реєстрах. А будь-яка інформація, крім тієї, доступ до якої обмежено законом, є відкритою. З чорними базами ми ніколи не співпрацювали. Приватні (персональні) дані громадян теж можуть бути відкритими, якщо людина сама вирішить ними поділитися. Або у разі, якщо матиме це зробити за законом (у випадку з приватними підприємцями, скажімо)”, – заявили у компанії.

У компанії також припустили, що політикиню непокоїть потреба звітувати перед суспільством та оприлюднювати інформацію, яку політикам хотілося б залишити в секреті.

Юрист компанії Данило Глоба стверджує, що номерів автомобілів платформа не публікує та взагалі агрегує лише ті дані, які публікуються згідно з законом.

Засновник і керівник YouControl Сергій Мільман каже, що широке охоплення, якого набув допис Ольги Василевської-Смаглюк, вимагає спростування.