Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що їй не зрозумілі заяви президента США Джо Байдена про корупцію в Україні.

Таку заяву вона зробила в ефірі ток-шоу “Народ проти” на телеканалі “Україна 24”

“Що ми хочемо почути від Заходу. Джозеф Байден каже: “Ми не можемо вас поки прийняти в НАТО, бо у вас не подолана корупція”. Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо: що буде індикаторами подолання такої корупції? Бо ми вже з нею боремося, скільки я пам’ятаю, – у 2014-му, 2015-му… САП, НАЗК, ДБР, НАБУ – купу органів створили по боротьбі з корупцією. Отримали, до речі, кошти: нам допомагали і США, і Європа. І зараз ми не можемо дуже зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми”, – зазначила Верещук.

Депутатка нагадала, що в Сполучених Штатах “є закон про лобізм”.

“І те все, що у них називається нормальною лобістською діяльністю, у нас це корупція. Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми маємо досягнути, подолати і побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки що це лише заяви”, – заявила Верещук.

(На відео – з 2 год. 10 хв.)

Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.