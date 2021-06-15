Новообраний нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк підтримав проєкт постанови, яким було включено до розгляду у Верховній Раді скандальні законопроєкти про застосування закону про українську мову в кіно.

Про свідчать дані на сайті ВР.

Як відомо, Василь Вірастюк сьогодні склав присягу народного депутата в залі засідань парламенту. Після цього він почав брати участь у голосуваннях нардепів.

Серед іншого він проголосував і за проєкт постанови № 4690-16 “Про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання”.

Цим документом були включені до порядку денного Ради законопроєкти №5554 та №5554-1, якими пропонується відтермінувати обов’язкове озвучення (дублювання) фільмів українською мовою через карантин.

Загалом за проєкт постанови № 4690-16 проголосували 227 нардепів: з них 212 – від “Слуги народу”.

Про що законопроєкти “слуг народу” №5554 і №5554-1?

Законопроєкт №5554 ініціювали депутати від “СН” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Він стосується змін до мовного закону.

Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

У “Слузі народу” пропонували відкласти до завершення карантину набуття чинності нормою, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті законопроєкту.

Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.

Законопроєкт №5554-1 ініціював ще один нардеп-“слуга” Олександр Санченко.

Він пропонує, щоб норма про обов’язкову українську мову в кіно набрала чинності ще через рік, але “не раніше ніж через два місяці з дня прийняття рішення про скасування карантину”.

Свою ініціативу Санченко також аргументував необхідністю “підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції, організаторів культурно-мистецьких заходів в період встановлення карантину”.

1 червня у Верховній Раді не вистачило голосів для включення до порядку денного цих документів.

Проте в “Слузі народу” не полишають спроб змінити норми мовного закону.