Про свідчать дані на сайті ВР.
Як відомо, Василь Вірастюк сьогодні склав присягу народного депутата в залі засідань парламенту. Після цього він почав брати участь у голосуваннях нардепів.
Серед іншого він проголосував і за проєкт постанови № 4690-16 “Про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання”.
Цим документом були включені до порядку денного Ради законопроєкти №5554 та №5554-1, якими пропонується відтермінувати обов’язкове озвучення (дублювання) фільмів українською мовою через карантин.
Загалом за проєкт постанови № 4690-16 проголосували 227 нардепів: з них 212 – від “Слуги народу”.
Про що законопроєкти “слуг народу” №5554 і №5554-1?
Законопроєкт №5554 ініціювали депутати від “СН” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Він стосується змін до мовного закону.
Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.
У “Слузі народу” пропонували відкласти до завершення карантину набуття чинності нормою, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.
“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті законопроєкту.
Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.
Законопроєкт №5554-1 ініціював ще один нардеп-“слуга” Олександр Санченко.
Він пропонує, щоб норма про обов’язкову українську мову в кіно набрала чинності ще через рік, але “не раніше ніж через два місяці з дня прийняття рішення про скасування карантину”.
Свою ініціативу Санченко також аргументував необхідністю “підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції, організаторів культурно-мистецьких заходів в період встановлення карантину”.
1 червня у Верховній Раді не вистачило голосів для включення до порядку денного цих документів.
Проте в “Слузі народу” не полишають спроб змінити норми мовного закону.
- Як відомо, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.
- На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину. Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.
- Тепер же нардепи від пропрезидентської фракції “Слуги народу” хочуть внести зміни до закону про українську мову й вивести з-під його дії телебачення.
- 14 червня під стінами комітетів Верховної Ради зібралася акція на підтримку обов’язкового дубляжу фільмів та серіалів українською мовою.
- Згідно із моніторингом секретаріату уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, дві третини усіх серіалів на провідних українських телеканалах (зокрема, таких як “1+1”, “Інтер” та “Україна”) демонструються російською мовою.
- Народні депутати від фракції “Голосу” допомогли сьогодні включити до розгляду у Верховній Раді скандальні законопроєкти про застосування закону про мову в кіно. Згодом нардепи назвали це “прикрою помилкою”.