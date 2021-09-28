Про це в етері телеканалу “Україна 24” розповів Давид Арахамія.
Приїжджають “слуги” до Трускавця у п’ятницю, 1 жовтня. Того ж дня, але після обіду, нардепи будуть працювати до ночі.
“В суботу із самого ранку теж працюємо, потім буде президент. Програма вже є. А в неділю сніданок, і ми роз’їжджаємося”, – сказав Арахамія.
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова на цей з’їзд поки що не запросили.
Щодо того, чим “слуги” будуть займатися на виїзному засіданні, Давид Арахамія повідомив: “Я прогнозую, що вийдемо на якусь концепцію нового турборежиму”.
“Плануємо зробити церемонію нагородження такого собі партійного “Оскара” на всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років, зокрема, з гумором, іронією”, – сказав Арахамія.
А ще він анонсував свій диджейський сет на гала-вечері.