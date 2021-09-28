Голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що для "слуг" у Трускавці заплановано виїзне засідання, на якому зокрема будуть роздавати партійні "Оскари".

Про це в етері телеканалу “Україна 24” розповів Давид Арахамія.

Приїжджають “слуги” до Трускавця у п’ятницю, 1 жовтня. Того ж дня, але після обіду, нардепи будуть працювати до ночі.

“В суботу із самого ранку теж працюємо, потім буде президент. Програма вже є. А в неділю сніданок, і ми роз’їжджаємося”, – сказав Арахамія.

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова на цей з’їзд поки що не запросили.

Щодо того, чим “слуги” будуть займатися на виїзному засіданні, Давид Арахамія повідомив: “Я прогнозую, що вийдемо на якусь концепцію нового турборежиму”.

“Плануємо зробити церемонію нагородження такого собі партійного “Оскара” на всякого роду речі, які відбувалися протягом двох років, зокрема, з гумором, іронією”, – сказав Арахамія.

А ще він анонсував свій диджейський сет на гала-вечері.