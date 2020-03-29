Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія представили депутатам фракції кандидатів на посади міністра фінансів, міністра енергетики та міністра охорони здоров’я.

Про це Буквам повідомили джерела у фракції.

На Мінфін претендує Сергій Марченко, МОЗ – Максим Степанов, Міненерго – Ольга Буславець.

«Так, вони були. Їх представили Давид і Шмигаль», -сказав співрозмовник.

На цій зустрічі було близько 50 депутатів. Водночас деякі депутати, які не прийшли на зустріч з кандидатами, сказали Буквам, що голосувати за них не будуть.

За словами співрозмовників Букв, причиною відставки Уманського начебто є його хвороба та погані стосунки з Денисом Шмигалем.

Сергій Марченко був заступником міністра фінансів у 2016-2018 роках. Він відповідав зокрема за роботу з ігорним бізнесом і легалізацію його діяльності. В той час Кабмін видав законопроєкт, який фактично забезпечував монополію одного оператора лотерей – УНЛ.

У травні 2017 року Міністерство фінансів розробило проект ліцензійних умов для лотерейних компаній. Основні умови – це наявність десятирічного досвіду роботи в Україні (його мали три фірми «УНЛ», «МСЛ» і «Партріот») і неперебування в списку санкцій («МСЛ» і «Патріот» були під санкціями). Тобто через це сито пройшла б лише «УНЛ».

Проти цих умов проголосувало 5 з 8 членів АМКУ.

Після чого Мінфін надіслав в АМКУ листа за підписом заступника міністра Сергія Марченка з вимогою погодити проект ліцумов.

Після цього Марченка не раз пов’язували у ЗМІ з лобіюванням інтересів УНЛ.

Максим Степанов був головою одеської ОДА у 2017-2019. Був звільнений Петром Порошенком після першого туру виборів. Неофіційно причиною назвали перехід на бік Зеленського. Степанов – кум Ігоря Палиці.

Колишня генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була одним з розробників проекту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ «ДТЕК Східенерго» ціну на газ нижчу від ціни продажу «Нафтогазом» населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%.

Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко вже написала в ФБ, Уманський та Ємець вже написали заяви про відставку.