Народного депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка нагородили пістолетом за роботу для батальйону "Архангела Михаїла".

Про це повідомив екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан у Facebook.

Він також привітав Миколу Тищенка з нагородженням бойовою зброєю та долучив до допису відповідний відеозапис.

На відео зазначається, що нардепа нагороджено “за роботу для батальйону “Архангела Михаїла” і для всієї нашої країни”. У відповідь нардеп присягається виконувати накази Президента України, народу та захищати “до останньої краплі крові”.

Варто зазначити, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження якою чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

Оскільки з опублікованого відео це неочевидно, #Букви надіслали запити щодо того, у підпорядкуванні якого з відомств є батальйон, за сприяння якому нагородили Тищенка, хто представив його до нагородження, та на яких підставах. Такі запити надіслані самому нардепу Тищенку та відомствам, які здійснюють нагородження такою відзнакою.