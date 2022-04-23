Про це повідомив екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан у Facebook.
Він також привітав Миколу Тищенка з нагородженням бойовою зброєю та долучив до допису відповідний відеозапис.
На відео зазначається, що нардепа нагороджено “за роботу для батальйону “Архангела Михаїла” і для всієї нашої країни”. У відповідь нардеп присягається виконувати накази Президента України, народу та захищати “до останньої краплі крові”.
Варто зазначити, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження якою чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.
Оскільки з опублікованого відео це неочевидно, #Букви надіслали запити щодо того, у підпорядкуванні якого з відомств є батальйон, за сприяння якому нагородили Тищенка, хто представив його до нагородження, та на яких підставах. Такі запити надіслані самому нардепу Тищенку та відомствам, які здійснюють нагородження такою відзнакою.
- Нагадаємо, що минулого року Тищенко був переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, на Бесарабському ринку коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70. Він сказав, що вартість сала коливається від 50 до 100 гривень за кілограм.
- Також він заявляв, що критикувати голову Офісу президента Андрія Єрмака – державна зрада.