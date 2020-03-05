Депутати фракції “Слуга народу” збирають підписи за кандидатуру Юлії Гришиної – на посаду міністра освіти.

Процес збору підписів зафіксували кореспонденти #Букв.

Грішина обралася в Раду за списком “Слуги народу” під номером 133 в списку. Член комітету Верховної Ради з питань освіти. За освітою юрист.

З 2009 по 2013 рік була деканом юридичного факультету в Академії праці і соціальних відносин

З 2014 по 2019 рік – професор кафедри трудового права університету імені Тараса Шевченка.

З 2018 року до обрання в Раду була керуючим партнер юридичної бізнес-школи “CTRL.School”.