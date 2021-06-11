Станом на першу половину червня пропрезидентська партія "Слуга народу" та політсила "Європейська Солідарність" ділять перше-друге місце в партійному рейтингу.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 1-7 червня 2021 року.

Так, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку червня, “Слугу народу” могли б підтримати 20,3% респондентів (серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).

За “Європейську Солідарність” проголосували б 18,5% опитаних (серед тих, хто визначився з вибором).

Як зазначають соціологи, різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки. Відтак “формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою “ділять” перше-друге місце”.

“Якщо у квітні різниця в підтримці “Слуги народу” і “ЄС” була понад похибку, тобто “Слуга народу” формально дійсно мала найбільшу підтримку і була на першому місці, то зараз підтримка обох партій в межах статистичної похибки, і тому обидві партії “ділять” лідерство з приблизно однаковою підтримкою”, – наголосили в КМІС.

Третє-четверте місця наразі ділять “Батьківщина” (12% підтримки) та “ОПЗЖ” (11,9%). Різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки.

Крім того, подолала б прохідний бар’єр партія “Сила і Честь” (7,2% підтримки).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Було опитано 2003 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.