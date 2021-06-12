Нардепи від пропрезидентської фракції "Слуги народу" хочуть внести зміни до закону про українську мову й вивести з-під його дії телебачення.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

Він нагадав, що з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

зазначена стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто виключно українська.

На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину.

Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.

За даними Миколи Княжицького, в “Слузі народу” не полишають спроб змінити норми мовного закону.

“Тепер маємо нову спробу, ще цинічнішу за попередню. Якщо до того депутати президентської фракції хотіли просто відтермінувати введення в дію нових правил трансляції фільмів, то тепер вони хочуть взагалі і назавжди вивести телебачення з-під дії Закону про українську мову! На їхню думку, українці не заслуговують на те, щоб дивитися по українському телебаченню українські фільми і серіали українською мовою! Тому давайте дивитись те саме, але російською. Тому що “какая разніца”? Хочу відповісти колегам-депутатам із фракції “Слуга народу”: є тільки один парламент світу, який опікується російською мовою не менше, ніж ви. Це Державна Дума Російської Федерації. І вибір для кого і на кого працювати лише за вами”, – наголосив Княжицький.

Нардеп додав, що “всупереч регламенту і законам України” уже в понеділок “слуги народу” хочуть розглянути це питання “на незаконному позачерговому засіданні комітету”.

“Або ви поважаєте українську мову, українські символи й українське суспільство, або працюєте на державну думу країни-агресора і продовжуєте нищити українську мову, українські символи й українське суспільство”, – додав Княжицький.

Про що був законопроєкт “слуг народу” №5554?

Законопроєкт №5554 ініціювали депутати від “СН” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Він стосується змін до мовного закону.

Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

У “Слузі народу” пропонували відкласти до завершення карантину набуття чинності нормою, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті законопроєкту.

Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.