Очільниця "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що президентська партія конструктивно співпрацює з народними депутатами від забороненої ОПЗЖ.

Про це політикиня розповіла в інтерв’ю НВ.

Вона наголосила, що йдеться про ту частину представників ОПЗЖ, які працюють у комітеті з питань державної влади.

“Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості”, — наголосила Шуляк.

З колишньої фракції ОПЗЖ у Верховній Раді сформувалися декілька груп, одна із яких називається “За відновлення України”.

Політикиня зауважила, що їй не дуже подобається, що колишні представники ОПЗЖ використали таку гарну назву для формування своєї групи.

“Проте нині, можливо, не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, які ті, чи інші народні депутати беруть участь у голосуваннях”, — пояснила вона.

Окрім цього, Шуляк зауважила, що до представників ОПЗЖ зараз не можна позбавити мандату, оскільки це, за її словами, суперечитиме Конституції. Водночас вона наголосила, що на сьогодні склалася найкраща політична ситуація, аби такий “законопроєкт обговорювати і вносити до сесійної зали”.