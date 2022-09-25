Про це політикиня розповіла в інтерв’ю НВ.
Вона наголосила, що йдеться про ту частину представників ОПЗЖ, які працюють у комітеті з питань державної влади.
“Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості”, — наголосила Шуляк.
З колишньої фракції ОПЗЖ у Верховній Раді сформувалися декілька груп, одна із яких називається “За відновлення України”.
Політикиня зауважила, що їй не дуже подобається, що колишні представники ОПЗЖ використали таку гарну назву для формування своєї групи.
“Проте нині, можливо, не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, які ті, чи інші народні депутати беруть участь у голосуваннях”, — пояснила вона.
Окрім цього, Шуляк зауважила, що до представників ОПЗЖ зараз не можна позбавити мандату, оскільки це, за її словами, суперечитиме Конституції. Водночас вона наголосила, що на сьогодні склалася найкраща політична ситуація, аби такий “законопроєкт обговорювати і вносити до сесійної зали”.
- До Верховної Ради внесли проєкт постанови про позбавлення депутатських мандатів усіх колишніх нардепів з “Опозиційної Платформи — За Життя”. Раніше діяльність фракції було заборонено.
- У серпні в етері російськомовного телемарафону іномовлення FreeДом було двадцять включень десятьох народних депутатів України. Усі вони належали до фракції “Слуга народу”.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, котрий зараз входить до депутатської групи “Відбудова України”. З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.