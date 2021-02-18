Американські лобісти компанії "Finsbury Glover Hering" у 2021 році співпрацюватимуть з партією "Слуга народу" за 50 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляють Схеми.

Згідно з даними Мін’юсту США, організація “Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу”, засновниками якої є помічники народних депутатів від “Слуга народу”, у лютому підписала контракт з американською компанією “Finsbury Glover Hering”. Сторони домовилися про “стратегічне консультування та підтримку” з метою “налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС”.

Зазначимо, що за місяць роботи лобісти “Finsbury Glover Hering” отримають 50 тисяч доларів. Угода діятиме до кінця цього року. Загалом за термін дії контракту “слуги” заплатять лобістам 550 тисяч доларів (понад 15 мільйонів гривень).

Згідно з умовами контракту, лобісти займатимуться забезпеченням урядових відносин та надаватимуть стратегічне консультування і підтримку громадській організації та політичній партії “Слуга народу” для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту та їхніми колегами в США та міжнародними організаціями”.

У контракті наголошується, що співпраця “може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів”.

Через три місяці сторони можуть розірвати контракт навіть без зазначення причин.

Громадська організація “Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу” зобов’язується покривати позапланові витрати, пов’язані з транспортом, харчуванням, проживанням, організацією конференц-зв’язку тощо.

Цікаво, що ця організація була створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами та фінансується “українськими приватними особами та комерційними структурами”.

Засновниками організації є Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко – помічники народних депутатів від “Слуги народу” Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка відповідно. Ці нардеп – члени антикорупційного комітету ВР.

“Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу” зареєстрований на вулиці Круглоуніверситетській, 7 у Києві. На сайті Мінфіну США зазначено резервну адресу організації КВЦ “Парковий”, де розташований офіс партії “Слуга народу”.

Інформації про діяльність ГО “Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу” у публічному доступі немає.

Нардеп Ткаченко від коментарів поки відмовився, а Шинкаренко підтвердив, що його помічник очолює згадану ГО, але деталей про її діяльність і фінансування не знає.

Самі ж помічники депутатів Великоречанін та Костюченко на запитання журналістів поки не відповіли.

Нагадаємо, що лобістська компанія “Finsbury Glover Hering” утворилася в результаті злиття трьох фірм. Послугами однієї з них, “Glover Park Group”, у 2007 році користувалася політична сила “Блок Юлії Тимошенко”. Тоді їхні послуги коштували щонайменше 30 тисяч доларів.