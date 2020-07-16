Народні депутати «Слуги народу» пів дня тролили заступника голови фракції Олександра Корнієнка, який відсів переписуватись в ложу уряду, що він «майбутній прем’єр».

Переписки депутатів вдалося сфотографувати кореспонденту Букв.

«Новий прем’єр», – написав у чаті Микола Задорожний.

«Сонний», – відповів йому Корнієнко.

«Прем’єр спить, реформа іде», – продовжив жартувати Олександр Кабанов.

Ця переписка велась на початку засідання.

Водночас переглядати її Павло Халімон продовжував і о 14 годині.

В цей час депутати також активно обговорювали правки до виборчого кодексу. Зокрема, стосовно того, чи вносити норму, що кандидат в мери має бути членом партії.

Дмитро Гурін просив підтримки для своїх норм по зміні бюлетеня, які б полегшили виборцям вибір кандидата (адже тепер виборець вибирає не лише партію, але й кандидата. І в нинішній реакції номер кандидата треба ставити в кінці бюлетеня. Експерти впевнені, що люди забуватимуть це робити).