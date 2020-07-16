Переписки депутатів вдалося сфотографувати кореспонденту Букв.
«Новий прем’єр», – написав у чаті Микола Задорожний.
«Сонний», – відповів йому Корнієнко.
«Прем’єр спить, реформа іде», – продовжив жартувати Олександр Кабанов.
Ця переписка велась на початку засідання.
Водночас переглядати її Павло Халімон продовжував і о 14 годині.
В цей час депутати також активно обговорювали правки до виборчого кодексу. Зокрема, стосовно того, чи вносити норму, що кандидат в мери має бути членом партії.
Дмитро Гурін просив підтримки для своїх норм по зміні бюлетеня, які б полегшили виборцям вибір кандидата (адже тепер виборець вибирає не лише партію, але й кандидата. І в нинішній реакції номер кандидата треба ставити в кінці бюлетеня. Експерти впевнені, що люди забуватимуть це робити).
- Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020.
- У четвер Рада розглядає правки у Виборчий кодекс. При цьому зміна правил за півроку до виборів засуджується міжнародними організаціями і сприймається, як спроба отримання політичного зиску певними політичними силами.
- Детально про проблемні норми кодексу можна прочитати в матеріалі Букв.