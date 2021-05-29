Йдеться про законопроєкт № 5554 “Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19”.

Цей документ був зареєстрований у Верховній Раді 24 травня.

Ініціаторами виступили нардепи-“слуги” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

Як пояснив нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

“Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення… Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі”, – йдеться в статті.

Вона регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах.

У “Слузі народу” ж пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину.

“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті запропонованого до розгляду законопроєкту.

Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.

“Для кінотеатрів це (набуття чинності нормою про українську мову в фільмах, – ред.) практично нічого не змінює, адже фільми там і так демонструються українською. А от для Зеленського і проросійських олігархів-власників телеканалів – це замах на “святе”. Адже серіальчики і фільми в телевізорі мають бути на общєпонятном язикє, а українська мова, цитуючи скандальну продюсерку “1+1”, “годится только для комедий”. І депутати монобільшості Микита Потураєв і Євгенія Кравчук внесли законопроєкт №5554, яким під приводом ковіду пропонують перенеси вступ у дію цієї норми з 16 липня на “через два місяці після закінчення карантину”. Який закінчиться невідомо коли, але точно не цього року і навряд чи наступного”, – наголосив з цього приводу В’ятрович.

На думку нардепа, “реальними ініціаторами” цього законопроєкту є президент України Володимир Зеленський, “а також проросійські олігархи, з якими він на публіку нібито бореться, а в реальності – разом займається промивкою мізків і русифікацією через олігархічні телеканали”.

За інформацією В’ятровича, вже наступного вівторка вказаний законопроєкт “хочуть форсовано протягнути в порядок денний сесії Верховної Ради і ухвалити в турборежимі”.

Крім того, за словами В’ятровича, планується “атака на іншу норму закону”. Так, із 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати україномовну версію.

“Слуги” хочуть скасувати і цю норму, бо, мовляв, “додаткова” україномовна версія спричинить збитки для видавців. Насправді україномовна версія має бути головною, а охочі економити можуть не випускати російськомовної версії. Зеленський і його “слуги” вирішили реалізувати одну з головних цілей Москви у гібридній війні проти України – забетонувати русифікацію українського медіапростору. Кожен, хто голосуватиме за ці антиукраїнські закони, відверто працює на Кремль, якими б байками про “збитки від української мови” це не прикривалося”, – наголосив В’ятрович.