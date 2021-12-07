Законопроєкт №6374 розміщений на сайті Верховної Ради України.
Згідно з законопроєктом, державне регулювання цін на харчові продукти, що мають істотну соціальну значущість, здійснюватиметься шляхом встановлення граничної торговельної надбавки (націнки), що може бути не меншою 5 % і не більшою 15 % від відпускної ціни виробника соціально значущих харчових продуктів. Серед цих продуктів:
- Крупа гречана;
- Цукор-пісок;
- Борошно пшеничне вищого сорту;
- Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
- Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
- Хліб житньо-пшеничний;
- Батон з пшеничного борошна;
- Яйця курячі категорії С1;
- Птиця (тушка куряча);
- Вода мінеральна негазована;
- Масло вершкове; жирністю 72,5 відсотка;
- Олія соняшникова.
Державне регулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках було скасовано постановою Кабміну з 1 липня 2017 року.
Як зазначається у Пояснювальній записці, пандемія, спричинена поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), показала важливість надійної продовольчої системи, яка функціонує за будь-яких обставин та здатна забезпечити доступ громадян до достатнього постачання харчових продуктів.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі для участі у переговорах з делегацією Канади щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю.
- У травні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину. Бізнес-асоціації вже висловилися проти такого рішення.