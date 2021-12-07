Законопроєкт №6374 розміщений на сайті Верховної Ради України.

Згідно з законопроєктом, державне регулювання цін на харчові продукти, що мають істотну соціальну значущість, здійснюватиметься шляхом встановлення граничної торговельної надбавки (націнки), що може бути не меншою 5 % і не більшою 15 % від відпускної ціни виробника соціально значущих харчових продуктів. Серед цих продуктів:

Крупа гречана;

Цукор-пісок;

Борошно пшеничне вищого сорту;

Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);

Хліб житньо-пшеничний;

Батон з пшеничного борошна;

Яйця курячі категорії С1;

Птиця (тушка куряча);

Вода мінеральна негазована;

Масло вершкове; жирністю 72,5 відсотка;

Олія соняшникова.

Державне регулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках було скасовано постановою Кабміну з 1 липня 2017 року.

Як зазначається у Пояснювальній записці, пандемія, спричинена поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), показала важливість надійної продовольчої системи, яка функціонує за будь-яких обставин та здатна забезпечити доступ громадян до достатнього постачання харчових продуктів.