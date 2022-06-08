Партія "Слуга народу" назвала колаборантом народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі №186, та повідомила про його виключення з фракції "Слуг".

Про це повідомив сайт української політичної партії “Слуга народу”.

У заяві йдеться про те, що 28 квітня стало відомо про добровільне перебування Ковальова на тимчасово окупованій території Херсонщини та про його зв’язки із російськими військовими. Вже тоді партія і фракція дійшли висновку про несумісність такої поведінки зі званням народного депутата і членством у фракції “Слуга народу”.

Відтак вирішено виключити Олексія Ковальова з фракції та звернулися до Генпрокурора України Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова із закликом відкрити відповідне кримінальне провадження.

Також зауважується, що вирішено звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандата нардепа, звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду та звернутися до органів судової влади із закликом якомога швидше розглянути її.

Коментуючи останній допис Ковальова, політична партія повідомляє, що колишній колега “слуг” став колаборантом агресора, зрадив український народ, своїх виборців та Україну.

Проте в заяві зазначається, що до складення мандату “Слуги” не закликатимуть:

“Якщо совість, честь і гідність уже втрачено остаточно — немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду”.