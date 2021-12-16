Про це повідомляє об’єднання громадських організацій «Мова об’єднує» у Facebook.
Такий законопроєкт № 4487 «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» внесений до порядку денного пленарного засідання.
Законопроєкт 4487 стоїть у порядку денному пленарного засідання 16 грудня, тобто за лічені години. Це саме по собі суперечить закону про регламент Верховної Ради України, тим більше, що текст і порівняльна таблиця законопроєкту до другого читання станом на 23 годину 15 грудня на сайті парламенту відсутні” – зазначає пресслужба об’єднання.
Україна – демократична держава, в якій давно нема й не має бути державного телебачення, за винятком іномовлення і парламентського каналу «Рада». Є суспільне мовлення і комерційні канали. Повернення загальноукраїнського державного телебачення як рупора влади, а не суспільства, є неприйнятним. Тим більше – телебачення російськомовного” – наголошує пресслужба «Мова об’єднує».
Відповідно до законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою телебачення і радіомовлення є українська мова. Частка телепрограм українською мовою на будь-якому каналі, що транслюються всередині України, має становити не менше 75%, а деяких програм – 100%.
У разі схвалення законопроєкту, телеканал, що створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, фактично зможе конкурувати з приватними телеканалами, адже набуде загальнонаціонального масштабу.
- Нещодавно державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (телеканали “Дом” та “UATV”) має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу “Про життя з Андрієм Пальчевським”.
- Президент Зеленський у квітні 2020 року заявив, що вважає створення телеканалу своїм здобутком.
- У квітні державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- В липні “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Раніше з держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу “Дом”, який мав мовити на окупованих територіях.