У Верховній Раді планують змінити статус каналу «Дом» на всеукраїнський російськомовний. Це може статися вже сьогодні, 16 грудня.

Про це повідомляє об’єднання громадських організацій «Мова об’єднує» у Facebook.

Такий законопроєкт № 4487 «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» внесений до порядку денного пленарного засідання.

За словами активістів об’єднання, відповідно до внесених комітетом поправок, російськомовний канал «Дом», створений для мовлення на окуповані території, має поширити мовлення на всю Україну, причому безкоштовно й тотально, у складі так званої універсальної програмної послуги.

Законопроєкт 4487 стоїть у порядку денному пленарного засідання 16 грудня, тобто за лічені години. Це саме по собі суперечить закону про регламент Верховної Ради України, тим більше, що текст і порівняльна таблиця законопроєкту до другого читання станом на 23 годину 15 грудня на сайті парламенту відсутні” – зазначає пресслужба об’єднання.

У заяві активісти стверджують, що такі дії влади є замахом на підвалини української державності й демократії. Україна – демократична держава, в якій давно нема й не має бути державного телебачення, за винятком іномовлення і парламентського каналу «Рада». Є суспільне мовлення і комерційні канали. Повернення загальноукраїнського державного телебачення як рупора влади, а не суспільства, є неприйнятним. Тим більше – телебачення російськомовного” – наголошує пресслужба «Мова об’єднує».

Відповідно до законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою телебачення і радіомовлення є українська мова. Частка телепрограм українською мовою на будь-якому каналі, що транслюються всередині України, має становити не менше 75%, а деяких програм – 100%.

У разі схвалення законопроєкту, телеканал, що створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, фактично зможе конкурувати з приватними телеканалами, адже набуде загальнонаціонального масштабу.