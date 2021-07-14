У фракції "Слуги народу" розробили законопроєкт, який на законодавчому рівні може дозволити громадянам фіксувати порушення правил дорожнього руху (ПДР) на смартфон та отримувати за це винагороду. Цей документ в "СН" називають "революційним".

Відповідне листування у залі засідань Верховної Ради вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Спілкування нардепів відбувалося в офіційному чаті фракції “слуг народу”.

Так, нардеп-“слуга” Денис Маслов запропонував колегам “приєднатися до підписання революційного законопроєкту в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

“Слуг” закликали підписувати документ у СЕДО – системі електронного документообіг. Там зазвичай попередньо підписуються проєкти законів перед їх офіційною публікацією на сайті ВР.

Маслов також перерахував ключові положення анонсованого “революційного законопроєкту”:

• Громадяни зможуть фіксувати явні порушення ПДР (рух по зустрічній смузі, проїзд на червоне світло тощо) на свій мобільний пристрій.

• Після цього громадяни зможуть відправляти відповідні відео із повідомленням до Національної поліції (через мобільні застосунки).

• Відправники повідомлень та відео отримуватимуть 10% від стягнутого з порушника штрафу.

Схоже, що цю ідею в “Слузі народу” хочуть реалізувати за допомогою застосунку dashcamUa (посилання на презентацію якого скинув у чат “слуга” Маслов).

“Застосунок dashcamUa перетворює смартфон водія на смарт відеореєстратор. Тепер кожного разу, коли водій бачить порушення, він може зберегти відеодоказ і потім переслати його в поліцію. Подача відео в поліцію здійснюється менш ніж за хвилину. Ми дбаємо про безпеку водія і не вітаємо користування телефоном за кермом. Тому ми блокуємо кнопки подачі відео, якщо автомобіль рухається… На сервер відеофайли надходять захищеними, без будь-яких змін. Зламати застосунок або підробити відео дуже важко, крім цього наші алгоритми побачать це, і такий файл буде заблоковано (і аккаунт такого користувача також). Після прийняття змін до законодавства користувачі будуть отримувати статуси розгляду кожного з відеодоказів поліцією. Після оплати вони будуть отримувати певний відсоток від сплаченого штрафу”, – йдеться в описі до відеоролика-презентації застосунку.

Судячи з листування, думки “слуг” з приводу цього законопроєкту розділилися: дехто “рекомендував” документ, інші виступали “категорично проти такого підходу” й зазначали, що “це шлях в нікуди”.

Дехто жартома пропонував “альтернативні варіанти” законопроєкту: “фіксувати під обмінниками здачу валюти громадянами і відправляти в податкову” повідомлення, після чого також отримувати винагороду в 10%.

А представник “Слуги народу” Олександр Федієнко поцікавився, як у випадку фіксації на смартфон порушень ПДР “формуватиметься доказова база”.

“Чи матиме статус цифрового доказу фотографія, передана до МВС? Хто визначатиме, чи не була ця фотографія виправлена за допомогою інших цифрових засобів”, – цікавився Федієнко.

Лунали і пропозиції “спочатку розпочати з камер (для фіксації порушень ПДР, – ред.), які перебувають на балансі міст, сіл” і подивитися, як це працюватиме (перш ніж ухвалювати запропонований “революційний законопроєкт”).