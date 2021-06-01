На це звернув увагу народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.
“Сьогодні стоять до внесення у порядок денний два закони “Слуг народу” про те, що через карантин глядачам не можна показувати фільми українською мовою, а акторів, які займаються дубляжем потрібно позбавити роботи”, – зазначив нардеп.
Княжицький уточнив, що включення цих документів до порядку денного “хочуть голосувати всупереч регламенту без попереднього розгляду на комітеті”.
“Дехто каже, що це прохання олігархів – власників каналів. Можливо. Хоча за рік карантину їхні статки зросли, і вони нічого не втратили. Скоріше це знову прохання Путіна”, – додав Княжицький, закликавши депутатів не підтримувати законопроєкти.
Йдеться про проєкти законів №5554 та №5554-1. Обидва ініційовані депутатами від “Слуги народу”.
Нардепам сьогодні запропонують включити ці документи до порядку денного та скоротити терміни їхнього розгляду.
Законопроєкт №5554 ініціювали депутати від “СН” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Він стосується змін до мовного закону.
Як відомо, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.
У “Слузі народу” ж пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину.
“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті запропонованого до розгляду законопроєкту.
Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.
Законопроєкт №5554-1 ініціював ще один нардеп-“слуга” Олександр Санченко.
Він пропонує, щоб норма про обов’язкову українську мову в кіно набрала чинності ще через рік, але “не раніше ніж через два місяці з дня прийняття рішення про скасування карантину”.
Вказаним законопроєктом також пропонується відтермінувати на той же період набуття чинності частиною другою статті 23, згідно з якою “мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова”. Ця норма також має набути чинності з 16 липня.
Свою ініціативу Санченко також аргументував необхідністю “підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції, організаторів культурно-мистецьких заходів в період встановлення карантину”.
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