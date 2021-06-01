Верховна Рада України сьогодні може включити до порядку денного два законопроєкти, якими пропонується відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою через карантин.

На це звернув увагу народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

“Сьогодні стоять до внесення у порядок денний два закони “Слуг народу” про те, що через карантин глядачам не можна показувати фільми українською мовою, а акторів, які займаються дубляжем потрібно позбавити роботи”, – зазначив нардеп.

Княжицький уточнив, що включення цих документів до порядку денного “хочуть голосувати всупереч регламенту без попереднього розгляду на комітеті”.

“Дехто каже, що це прохання олігархів – власників каналів. Можливо. Хоча за рік карантину їхні статки зросли, і вони нічого не втратили. Скоріше це знову прохання Путіна”, – додав Княжицький, закликавши депутатів не підтримувати законопроєкти.

Йдеться про проєкти законів №5554 та №5554-1. Обидва ініційовані депутатами від “Слуги народу”.

Нардепам сьогодні запропонують включити ці документи до порядку денного та скоротити терміни їхнього розгляду.

Законопроєкт №5554 ініціювали депутати від “СН” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Він стосується змін до мовного закону.

Як відомо, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

У “Слузі народу” ж пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину.

“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті запропонованого до розгляду законопроєкту.

Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.

Законопроєкт №5554-1 ініціював ще один нардеп-“слуга” Олександр Санченко.

Він пропонує, щоб норма про обов’язкову українську мову в кіно набрала чинності ще через рік, але “не раніше ніж через два місяці з дня прийняття рішення про скасування карантину”.

Вказаним законопроєктом також пропонується відтермінувати на той же період набуття чинності частиною другою статті 23, згідно з якою “мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова”. Ця норма також має набути чинності з 16 липня.

Свою ініціативу Санченко також аргументував необхідністю “підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції, організаторів культурно-мистецьких заходів в період встановлення карантину”.